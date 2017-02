Crianças e adultos se divertem juntos no Arena Jump

O Arena Jump, o maior parque de cama elástica do Estado, permanece no Shopping Campo Grande mesmo com o fim das férias escolares. A atração alia diversão e exercícios físicos, proporcionando entretenimento para adultos e crianças. O parque está na Praça Central do centro de compras durante todo o seu horário de funcionamento.

A servidora pública Emailde Leopoldina Lemes trouxe a filha, Emanuele Lemos, de 5 anos, para brincar pela primeira vez. Elas costumam vir ao Shopping sempre às quartas-feiras para aproveitar as brincadeiras. “Ela gosta principalmente desses brinquedos de pular. Acho bem interessante, porque gasta mais energia nesses do que em outros, e a gente cuidando aqui, tira foto, filma, brinca junto.”

Para Ariella Dib Pereira, de 3 anos, o brinquedo não é novidade. Já é a quarta vez que o pai, o representante comercial George Pereira, a leva para brincar no Arena Jump, sempre a pedido dela. “A Ariella adora, é ela que pede para trazer. Como é o termino das férias, já é a quarta vez que ela está vindo. A ideia de promover toda essa atração para as crianças faz com que os pais também venham.”

O Arena Jump

O Arena Jump é um parque constituído por vários trampolins interconectados com algumas outras atrações dentro do espaço, como uma enorme piscina de espumas, espaço infantil e um espaço de área livre para praticar saltos criativos e radicais. Com um total de 150m², o espaço possui equipamentos de última geração e equipe de profissionais altamente capacitada para prestar as orientações quanto à correta utilização e segurança dos participantes. A atividade é indicada para toda a família, proporcionando momentos de diversão a todos.

Liberado para crianças a partir de 3 anos de idade, o Arena Jump permite que adultos também entrem na brincadeira, sozinhos ou acompanhando seus filhos durante a recreação. Crianças de 3 até 6 anos brincam no Espaço Kids, uma área especialmente reservada para elas e presença obrigatória de um adulto responsável. O valor para a diversão é de R$ 20 por 15 minutos ou R$ 30 por 30 minutos. Para cada 10 minutos excedentes são acrescidos R$ 5.

Veja Também

Comentários