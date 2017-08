Crianças e adultos se divertem juntos em nova atração de shopping

Com camas elásticas, piscina de espuma e cestas de basquete, adultos e crianças poderão se divertir no Smile Park, a mais nova atração do Shopping Campo Grande. As brincadeiras já estão disponíveis para o público no segundo piso - expansão do Centro de Compras, logo atrás da Praça de Alimentação.

O espaço possui equipamentos adequados e equipe de profissionais capacitados para prestar as orientações quanto à correta utilização e segurança dos participantes. A atividade é indicada para toda a família, o que proporciona momentos de diversão a todos.

Serviço - As brincadeiras estão disponíveis para o público de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h, no segundo piso expansão, próximo a Praça de Alimentação do estabelecimento. Menores de 5 anos de idade podem entrar somente acompanhados por um adulto. O valor para brincar é R$ 15,00 por 15 minutos de diversão (tempo de permanência mínima). Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1,00.

