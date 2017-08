Crianças do Lar do Pequeno Assis participaram de atividades no Parque Encantado

Os brinquedos estão localizados na Praça Central do estabelecimento e proporcionam um cenário lúdico e descontraído, com espaço bastante acolhedor / Divulgação

As crianças do Lar do Pequeno Assis iniciaram o mês de forma divertida. Nesta terça-feira (1), os pequenos visitaram o Parque Encantado, do Shopping Campo Grande e participaram das diversas atividades. Os brinquedos estão localizados na Praça Central do estabelecimento e proporcionam um cenário lúdico e descontraído, com espaço bastante acolhedor.

Milton Lukeny Lopes da Conceição, um dos coordenadores do projeto, destaca que a ação é uma forma de levar um pouco de alegria para as crianças, que vivem uma realidade de vida pouco comum para a idade delas. “Muitas vezes as crianças acabam ficando apenas no projeto fazendo as atividades e raramente têm a oportunidade de visitar um shopping, então esse passeio é muito gratificante”, comenta.

A Associação Lar do Pequeno Assis fica no bairro Tiradentes, e atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O projeto oferece aulas de ballet, futsal, hip hop, bateria, dinâmicas de recreação, aulas de violão, cidadania, e também auxílio nas tarefas escolares, além de acompanhamento familiar. A Associação oferece também palestras educativas, preventivas e informativas, ações sociais e cursos.

No local, o que não faltam são opções para se divertir. Uma delas é a roda gigante estilizada, um trenzinho fantasma que promete só alegria, carrossel e o labirinto encantado. O Parque Encantado possibilita que o público se divirta em um espaço seguro, com as mesmas atrações que os mais completos parques infantis oferecem.

Além dos ingressos individuais, os consumidores pode adquirir o combo no valor de R$30. Na compra de qualquer atração, o cliente ganha um ingresso gratuito para o gira-gira. O Parque Encantado permanece no estabelecimento até o dia 20 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 12h às 20h.

Serviço - Parque Encantado

Ingressos:

Roda Gigante: R$10 (adultos ou crianças). Duração: 05 minutos.

Piscina de Bolinhas: R$10 reais para 20 minutos.

Trenzinho: R$10 (adultos ou crianças). Duração: 03 minutos.

Carrossel: R$ 10 reais. Duração: 3 minutos.

Gira-gira: R$ 2 reais. Duração: 2 minutos.

Labirinto: gratuito

Combo: 1 ingresso roda-gigante, 1 trenzinho, 1 piscina, 1 carrossel = R$ 30,00

Crianças até 3 anos têm direito a acompanhante gratuito.

*Na compra de qualquer ingresso, ganhe 01 ingresso para o gira-gira.

