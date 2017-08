Crianças do Ismac participaram das atividades e brincadeiras promovidas no Parque Encantado

Com auxílio de profissionais do Instituto e também dos monitores do Parque, os pequenos se divertiram com a roda gigante estilizada, o trenzinho fantasma, carrossel e o labirinto encantado / Divulgação

As crianças do Ismac - Instituto Sul Mato Grossense para Cegos Florivaldo Vargas, visitaram na tarde desta terça-feira (15) o Parque Encantado do Shopping Campo Grande, a convite do próprio estabelecimento. Ao todo, 15 crianças participaram das atividades e brincadeiras promovidas no local, com cenário lúdico e divertido.

Com auxílio de profissionais do Instituto e também dos monitores do Parque, os pequenos se divertiram com a roda gigante estilizada, o trenzinho fantasma, carrossel e o labirinto encantado. Além disso, a alegria tomou conta dos pequenos por meio das atividades realizadas na Piscina de Bolinhas e o Gira-Gira.

A vice-presidente e coordenadora geral da entidade, Telma Nantes, avalia como positivo o momento de interação das crianças deficientes visuais com o público externo. “Isso significa inclusão social. As crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência visual também são consumidores, também frequentam praças, cinemas, comércio em geral. É muito interessante poder levar as crianças, em especial, para este espaço que o shopping proporciona”, declara.

Atualmente, o Ismac atende cerca de 580 pessoas com deficiência visual de todas as faixas etárias e suas famílias, sempre objetivando que a pessoa com deficiência visual desenvolva seu potencial, tendo como consequência a conquista de sua cidadania. A instituição É de utilidade pública municipal, estadual e federal que presta atendimento totalmente gratuito à pessoa com deficiência visual. Com o lema “Educação, Assistência e Trabalho”, o ISMAC é um centro de referência no desenvolvimento de programas de atendimento focados no processo de habilitação, reabilitação e apoio educacional especializado.

O projeto também possui equipe de multiprofissionais para traçar as necessidades de atendimento que vão garantir a capacitação, habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência visual por meio de atividades de orientação e mobilidade, atividades da vida diária, educação física, aulas de informática, atividades desportivas como judô, futsal e goalball.

Um dos pontos mais fortes da instituição está no desenvolvimento e apoio profissional com projetos voltados para a capacitação do atendido para o mercado de trabalho. A iniciativa tem o patrocínio da Petrobrás. Por meio do programa Desenvolvimento e Cidadania, a empresa é responsável por financiar os projetos Livros que Falam e Mãos que Trabalham. Mais informações sobre o Instituto podem ser conferidas pelo site http://www.ismac.org.br, ou então pelo telefone (67) 3325-0997.

Parque Encantado - até o dia 20/08

Ingressos:

Roda Gigante: R$10 (adultos ou crianças). Duração: 05 minutos.

Piscina de Bolinhas: R$10 reais para 20 minutos.

Trenzinho: R$10 (adultos ou crianças). Duração: 03 minutos.

Carrossel: R$ 10 reais. Duração: 3 minutos.

Gira-gira: R$ 2 reais. Duração: 2 minutos.

Labirinto: gratuito

Combo: 1 ingresso roda-gigante, 1 trenzinho, 1 piscina, 1 carrossel = R$ 30,00

Crianças até 3 anos têm direito a acompanhante gratuito.

*Na compra de qualquer ingresso, ganhe 01 ingresso para o gira-gira.

