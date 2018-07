Crianças de férias: como diverti-las sem gastar?

As férias escolares contagiam e animam as crianças, mas também representam um grande desafio para os adultos: - Divulgação

As férias escolares contagiam e animam as crianças, mas também representam um grande desafio para os adultos: Como entretê-las no período antes ocupado pelos estudos?

A falta de recreação no recesso escolar pode estimular o sedentarismo, na análise da coordenadora de Educação Física do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Ana Priscila Cayres, o que prejudica a saúde e o desenvolvimento infantil. "A criança deve estar brincando, jogando, preferencialmente, em atividades coletivas. Estar entre amigos, sem stress, com dinâmicas cheias de energias e de criatividade ajudarão no retorno ao período escolar mais proveitoso, " considera a especialista.

Para a coordenadora do curso de Pedagogia, Erika Karla Barros da Costa, esse momento também deve ser ocupado por brincadeiras educativas e que envolvam toda a família, uma oportunidade de reforçar os laços afetivos. "Como a época de julho nem sempre é propícia para viagens, os adultos (pais, mães e responsáveis) precisam organizar momentos de lazer dentro de casa, esquecendo as longas horas em frente à televisão, do computador, do smartphone e dos jogos de videogame", aconselha a professora.

Os dias de férias podem ser marcados pela aprendizagem e pelo divertimento, sem gastos exorbitantes. Para isso, use a imaginação e se inspire nas sugestões dadas pelos especialistas:

Brincar de adivinhar

Distribua diferentes objetos e produtos (arroz, feijão, pedras, lixa, algodão) em alguns recipientes e coloque uma venda nos olhos das crianças. Faça questionamentos como: é duro, é mole, é áspero? Até cada criança descobrir de qual material se trata.

Uma segunda versão para esta atividade, é a caixa surpresa. Prepare uma caixa com uma abertura apenas para colocar a mão e insira vários objetos, como tampinhas, pentes, tubos ou lixas. Lacre o recipiente e, com os olhos vendados, faça cada um da turminha escolher um produto e tentar identificar de qual item se trata apena usando o tato.

Acampamento

Monte uma barraca no quintal ou jardim, mas se não possuir uma versão pronta, construa uma cabana com algumas cadeiras, lençóis e mantas dentro de casa. Usando lanternas, é possível criar uma iluminação mais intimista e fazer um clima aconchegante. Aproveite para abastecer a barraca com alimentos, contar muitas histórias e passar uma noite de descontração.

Cinema em casa

Escolha um filme fazendo uma votação para definir o favorito. Envolva as crianças na organização do ambiente, distribuindo colchões, edredons e almofadas no chão para criar um espaço acolhedor e aconchegante. Não se esqueça da pipoca.

Passa balão

No quintal de casa, encha balões com água e separe dois tecidos (com tamanho um pouco menor que um lençol de solteiro, por exemplo) para dois times. "O objetivo da brincadeira é uma equipe jogar o balão de seu pano para o outro e vice-versa; quando o time deixa o balão cair ou estourar, a equipe adversária leva o ponto", explica Ana Priscila.

Fabricando brinquedos

Garrafas pets e outros materiais recicláveis podem se tornar brinquedos, como: boliche, bilboquê, cai não cai, jogo de argola. Na internet há vários tutoriais, moldes e passo a passo de como reaproveitar embalagens de maneira divertida. Além de estimular a criatividade, você estará ensinando-o como cuidar do meio ambiente.

Twister gigante

Separe fitas coloridas, roleta com citação de cores (verde, vermelho, amarelo, azul) e com indicação dos membros do corpo (pé esquerdo, pé direito, mão esquerda, mão direita) lápis/giz e clipe. No chão, faça uma marcação com lápis ou giz usando as mesmas cores da roleta. O objetivo do jogo é se movimentar de acordo com a jogada na roleta (ex. pé esquerdo no verde).

Modelagem

Prepare um pequeno ateliê e coloque a criançada para mexer com argila ou massa de modelar, estimulando a criação de pequenos objetos ou animais. Deixe as peças secarem e depois organize uma seção de pintura dos itens usando tinta guache. Inspire-se e monte uma exposição como um grand finale.

Artista por um dia

Toda adora pintar, por isso, escolha um local em casa e forre o piso com papel kraft ou branco, deixando o chão ser uma grande tela para liberar a imaginação. "É importante lembrar que a tinta usada precisa ser antialérgica", esclarece Erika.

Jogo da velha humano

Posicione nove bambolês formando o tabuleiro do jogo da velha e distribua as crianças em dois times identificados com coletes ou camisetas de cores diferentes. O jogo consiste em preencher os espaços dos bambolês e vence a equipe que preencher uma linha na horizontal, vertical ou inclinada.

Mímica

Em pedaços de papel, escreva nomes de animais, objetos e algumas ações e coloque-os em um recipiente para serem sorteados. O representante deve tirar um papel e fazer a mímica correspondente para que os outros integrantes da brincadeira tentem adivinhá-la. Quem acertar, marca ponto e faz a próxima mímica.