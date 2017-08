Criançada poderá aproveitar o final de semana com atividades oferecidas no Sesc

O que não falta na programação infantil do Sesc é diversão e, melhor, tudo gratuito. No Sesc Corumbá, as atividades começam na quinta-feira, às 17 horas, com o Cineclubinho que exibe a animação “Asterix e Obelix e o Domínio dos Deuses”. No sábado, 19, às 18 horas, uma nova sessão.



Sinopse – O imperador romano, Júlio César, sempre quis derrotar os irredutíveis gauleses, mas jamais teve sucesso em seus planos de conquista. Até que, um dia, ele resolve mudar de estratégia. Ao invés de atacá-los, passa a oferecer os prazeres da civilização aos gauleses. Desta forma, Júlio César ordena a construção da Terra dos Deuses ao redor da vila gaulesa, de forma a impressioná-los e, assim, convencê-los a se unir ao império romano. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a cooperar com os planos de César.



Às 19h30 tem contação da historinha “Aí né... e E depois?”, de Wagner Costa. Juliana e Beto querem presentear a bibliotecária contadora de histórias de sua escola com uma história inventada por eles. A dupla começa com o Era uma vez.... e assim atrai duas criaturinhas do castelo da imaginação: Aí, Né.......e E Depois? Os dois pequenos seres se põem a assoprar idéias nos ouvidos de Ju e Beto, que, depois de alguns desentendimentos, acabam criando uma linda narrativa sobre o aniversário de uma estrela contadora de histórias. Brincando com as expressões' Aí, né... e E depois?', apoios corriqueiros nas narrações orais, o autor cria uma história dentro da história. Esse jogo de linguagem e as intersecções entre o real e o imaginário incluem o leitor, convidando-o a participar da história e estimulando-o, certamente, a imaginar suas próprias sequências.



Sesc Morada dos Baís – Na Capital, as atividades infantis do Sesc se concentram no sábado, com início às 15h30. A primeira ação é a oficina de stencil, o material que é preciso levar é: tinta acrílica, papel duplex ou triplex (tamanho A2), rolo de espuma pequeno ou trincha (1 unidade), fita crepada (1 unidade), base para espalhar a tinta, uma esponja e um pano de limpeza.



Moldes, tintas, rolinhos e pincéis serão disponibilizados para as crianças produzirem pôsteres com elementos gráficos do patrimônio da cidade. A atividade é alusiva ao aniversário de Campo Grande e conta com parceria da Secretaria de Cultura e Turismo da Capital. Às 17 horas, a criançada terá Cineclubinho, com exibição do longa “Uma Viagem Extraordinária”.



Sinpose – Aos doze anos de idade, T.S. Spivet é um garoto superdotado, apaixonado por cartografia. Quando ele ganha um prêmio científico prestigioso, o garoto decide abandonar sua família em Montana para atravessar sozinho aos Estados Unidos, até chegar a Washington. O único problema é que o júri não sabe que o vencedor ainda é uma criança.



Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms

