Criançada pode se divertir com cineminha e oficina de arte esta semana

Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha, Arrietty (Saoirse Ronan) vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles conhecem as regras para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros - e grandes - donos da casa. Para isso, procuram manter a desconfiança deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos os cuidados possíveis para evitar de serem vistos. Contudo, quando um jovem rapaz se hospeda na casa, a pequenina Arietty acredita que poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença dos tamanhos.



O longa será reprisado no sábado, 30, às 18 horas em sessão de cinema a céu aberto. Em seguida a criançada curte a contação “É tudo invenção”, de Ricardo Silvestrim. Além de premiado escritor, o livro com a historinha traz belas ilustrações de Luiz Maia, que já recebeu o Prêmio Jabuti por seu trabalho.



Alguém é capaz de dizer como surgiu o abraço, a piada, o futebol, o assobio...? Nada no mundo surgiu assim, num passe de mágica. Sim! Ninguém tira as coisas da cachola, sem mais nem menos. Tudo é fruto da imaginação, mas temperado com um pouquinho de gênio, uma pitadinha de confusão, e algumas acertadas observações. Com estrofes rimadas, linguagem coloquial, gírias e graus variados de um nonsense divertido e pueril, É tudo invenção dá conta de muitas invencionices gostosas do nosso dia-a-dia: palmas, dança, canção, futebol, pipoca, amigo, janela, perfume, o ponto de interrogação, a meia... a lista vai embora. Para acompanhar os poemas e completar a brincadeira, as ilustrações de Luiz Maia, muito bem boladas, são um entretenimento à parte. Supercoloridas, apresentam mil situações, personagens e detalhes, como se uma idéia engendrasse a outra numa colcha de retalhos sem fim.



Sesc Morada dos Baís – Na Capital, a criançada bota a mão na massa no sábado, dia 30. Às 15 horas, haverá Oficina de Arte para Crianças inspirada no trabalho de Georges Braque. Para participar, a criança deve ter pelo menos 06 anos de idade estar acompanhada de seu responsável. O material necessário é 1 caixa de lápis de cor; 1 tesoura sem ponta; 1 cola branca; 1 lápis grafite comum; 1 borracha e 1 apontador.



Escultor, gravurista e pintor modernista francês, Georges Braque é considerado um dos principais representantes do cubismo na França e se destacou com paisagens fauvistas.



Depois de exercitar os dons artísticos, os pequenos exercitam a imaginação durante a contação de história com Vânia Strengari e às 17 horas seguem para a última atividade da maratona, o Cine Clubinho, que exibe também “O mundo dos Pequeninos”.



Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms

