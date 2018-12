Criançada aprende a pintar faces e tem cineminha no Sesc Cultura

A oficina de iniciação na pintura ensinará pintura de diversos tipos de rostos com os elementos simples - Divulgação

O último sábado de programação infantil no Sesc Cultura deste ano, 15 de dezembro, reserva atividades lúdicas que proporcionam aprendizado, tudo isso com participação gratuita.



A oficina "Desenhando e Pintando Faces" com Sarah Caires começa às 15 horas. Podem participar crianças de a partir de 04 anos, acompanhadas do responsável.



A oficina de iniciação na pintura ensinará pintura de diversos tipos de rostos com os elementos simples como círculo, quadrado e triângulo. Para participar, é preciso levar o material: tesoura, lápis, folha sulfite, borracha, pincéis cabo amarelo - tamanhos: 6, 12 e 16 , uma caixa de papelão média ou grande, tinta guachê - 6 cores, potinho para colocar água e paninho para limpar pincel.



Em seguida, às 17h30, o Cine Clubinho exibe Puaj!, do diretor Veit Helmer. Bollerville é um povoado tranquilo na Europa, perfeito para realizar estudos de mercado e os idosos são internados em asilos. As crianças se negam a serem cobaias e decidem agir: se rebelam contra seus pais porque não suportam a comida que a fábrica de alimentos instalada na cidade quer que eles consumam.



Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site: sesc.ms