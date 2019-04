Cosméticos feitos com argila de MS são destaque no mercado internacional

O Brasil ocupa a quarta posição no ranking dos maiores consumidores de produtos de beleza e higiene do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão - Foto: Divulgação

Depois de chegar a grandes centros comerciais do mundo todo, como Londres, Dubai, Nova York e Beverly Hills, a marca de cosméticos Kion Cosmetics volta às origens com a inauguração de sua mais nova loja, localizada no segundo piso do Shopping Campo Grande. Afinal, a principal matéria-prima de todos os produtos – a argila vermelha Kimberlito do Brasil – é extraída de jazidas localizadas em Mato Grosso do Sul. “É um sentimento extremamente gratificante, porque sempre esteve nos nossos planos fincar as raízes do produto final, que nós conseguimos desenvolver e vender no mercado internacional, por aqui. É algo que vem da nossa terra, e agora com uma solidez de mercado estamos prontos pra entregar para o sul-mato-grossense o que é dele”, afirma Alan Oliveira, diretor executivo da empresa.

Todos os produtos da Kion Cosmetics são desenvolvidos a partir dessa argila especial formada há mais de 850 milhões de anos que só é encontrada aqui, considerada a mais nobre e poderosa para o rejuvenescimento da pele, ideal para uso cosmético, dermocosmético e farmacêutico. A marca possui grande variedade de produtos faciais, corporais e capilares, com tecnologia inovadora e eficaz para a redução de rugas, clareamento, limpeza, hidratação e redução de medidas. Como os ingredientes são naturais, todos os produtos são veganos, livres de efeitos colaterais e não testados em animais. “O diferencial dessa argila é a composição, uma argila comum tem entre seis e nove minerais, a nossa tem acima de 120 minerais e tem em sua composição um óleo essencial com propriedades únicas”, explica Alan.

A linha corporal é composta por um esfoliante com semente de damasco e nozes, que remove as impurezas e células mortas sem ressecar, e a máscara Slim-K, que reduz medidas e age no combate à celulite e flacidez. Os produtos da linha facial limpam os poros, estimulam e energizam a pele, promovendo a eliminação de toxinas. Além do esfoliante, ela possui o sabonete de argila, a máscara facial e o grande carro-chefe da marca, o sérum antissinais, único sérum facial do mundo com argila na composição. Ele possui efeito lifting, é rico em ácido hialurônico e vitamina E, indicado para todos os tipos de pele e todas as idades.

O sérum faz parte da linha Kion Prime, cujos produtos foram desenvolvidos para ter eficácia já na primeira aplicação. A marca possui também a linha Kion Care, mais acessível mas com a mesma eficácia. Testes clínicos realizados com as linhas de cosméticos Kion pelo Instituto Kosmoscience atestaram aumento da firmeza da pele e clareamento de manchas faciais em 85% dos participantes, e maior controle da oleosidade e redução significativa de rugas e linhas de expressão em 100% dos participantes da pesquisa após um mês de uso. “Eu comecei como cliente há três anos e me apaixonei pelos produtos”, confessa Andréa Reikdal, agora gerente do quiosque do Shopping Campo Grande.

Sucesso internacional e interesse pelo mercado brasileiro

Mesmo sendo um produto nacional, com matéria-prima tipicamente sul-mato-grossense, os produtos da Kion Cosmetics surgiram de fora para dentro do País. Criada há apenas três anos, a empresa despertou a atenção de multinacionais do setor de cosméticos e passou a ser comercializada nos Emirados Árabes, Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos e Rússia. "Antes mesmo de iniciarmos a produção em larga escala, começamos a apresentar os produtos da Kion Cosmetics em feiras internacionais e a aceitação foi tão alta que a exportação veio antes da comercialização interna", explica Luciano Didier, diretor de desenvolvimento de negócios internacionais da empresa.

O Brasil ocupa a quarta posição no ranking dos maiores consumidores de produtos de beleza e higiene do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Internamente, o setor de beleza está entre os dez principais segmentos do varejo, e a expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) é de um crescimento das vendas em torno de 4,1%. Por isso, a meta da Kion é agora expandir por todo o Brasil. Em janeiro deste ano foi inaugurado um quiosque da marca no Shopping Ibirapuera, em São Paulo (SP), e depois de Campo Grande a empresa já mira outras cidades do Mato Grasso do Sul. A previsão é abrir cerca de 60 quiosques e/ou lojas nos principais shoppings brasileiros até o fim do ano.

Serviço: O quiosque da Kion Cosmetics está localizado no segundo piso do Shopping Campo Grande, em frente às lojas Camicado e Vivo, na expansão. Informações para a imprensa pelos telefones: (67) 98101-3829 e 98135-8474.