Irmã mais nova de Gisele Bündchen se casa na Costa Rica

Gisele Bündchen usou o seu perfil no Instagram para parabenizar a sua irmã mais nova Rafaela Bündchen por seu casamento com o empresário Pedro Antônio Tellechea Sanchotene. A comemoração aconteceu em Santa Teresa, no sul da Península Nicoya, na Costa Rica, onde está localizada a residência de férias da família. Inclusive, o local é o mesmo em que a top e Tom Brady se casaram, em 2009.

"Foi emocionante estar com a nossa eterna pequena e seu amor nesse dia tão especial. Que continuem se amando e caminhando lado a lado sempre! Amo vocês!", escreveu Gisele na legenda da foto postada. No registro, é possível ver o modelo de vestido que Rafaela escolheu: de renda, com um grande decote nas costas, modelagem justa e uma longa cauda. Aparentemente, a irmã mais nova da supermodelo preferiu não usar um véu e manteve um penteado simples no cabelo, adornado com flores.

Em outro clique, também compartilhado no Instagram de Gisele, a modelo mostrou o seu visual para a celebração. Ela estava com um vestido longo e fluído azul, com uma grande fenda. Seu marido, Tom Brady, optou por bermudas cáqui e uma camisa também azul.