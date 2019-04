Corpo da modelo Caroline Bittencourt é velado

Ela estava em uma embarcação com o marido, Jorge Sestini, e caiu no mar - Foto: Divulgação

O corpo da modelo Caroline Bittencourt, encontrado na tarde de ontem (29), perto da praia das Cigarras, em São Sebastião, no litoral norte paulista, está sendo velado na cidade de Embu das Artes. A modelo foi vítima de tempestade que atingiu o litoral no último domingo. Ela estava em uma embarcação com o marido, Jorge Sestini, e caiu no mar.

Em São Vicente as chuvas acompanhadas de ventania deixaram uma idosa morta após ser atingida por uma árvore. Um ambulante, de 72 anos, foi atingido e encaminhado para o Hospital Municipal de São Vicente, com ferimentos, hematomas e fratura na costela.

Em Santos, um homem de 35 anos foi atingido por uma árvore. Ele foi resgatado pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa em situação estável. De acordo com a Prefeitura, ventos de 82 km/h com rajadas de até 150 km/h atingiram a cidade, resultando pelo menos 31 quedas de árvores e interdições no trânsito devido à falta de energia elétrica, com semáforos apagados e intermitentes.