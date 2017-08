Coronel David lança projeto que objetiva estimular a cultura e lazer da Capital

A primeira sessão será realizada nesta quinta-feira (17), às 19h, na comunidade indígena Vila Romana com a apresentação do filme Tainá – Uma Aventura na Amazônia / Divulgação

O deputado estadual Coronel David (PSC) lança nesta quinta-feira (17) um projeto que tem como objetivo combinar lazer e cultura. Trata-se do “Tem cinema no bairro”, que levará apresentações de filmes em praças e centros comunitários da Capital, transformando um espaço público em salas de cinema de forma democrática, simples e o que é melhor, sem custo algum.



“É uma grande oportunidade de acesso à cultura para a comunidade, pois muitas vezes o cinema é caro e um pai ou uma mãe de família não tem condições de levar seu filho para ver um filme. Além de incentivar o acesso ao conhecimento, o projeto promove encontros familiares e só agrega benefícios a população”, disse Coronel David.



A primeira sessão será realizada nesta quinta-feira (17), às 19h, na comunidade indígena Vila Romana com a apresentação do filme Tainá – Uma Aventura na Amazônia (que conta a história da jovem indiazinha que vive na Amazônia com o avô, um sábio índio. Por defender a floresta dos caçadores, é perseguida e tem de se mudar para uma vila, onde conhece Joninho, um menino da cidade grande. Juntos, aprendem a lidar com os valores da cidade e da floresta).



O projeto acontecerá sempre a cada 15 dias nas praças e centros comunitários dos bairros de Campo Grande e é aberto aos jovens, crianças e adultos.

Veja Também

Comentários