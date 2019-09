'Coringa' estreia dia 3 de outubro na Cinemark

Da Redação com Assessoria

A história conta a origem do vilão mais conhecido e insano já enfrentado pelo Batman: o lendário Coringa, vivido por Joaquin Phoenix - Foto: Reprodução

O assustador palhaço de cabelos verdes ganhou um filme só seu, que chega à Cinemark em 3 de outubro. Os clientes da Rede podem garantir seus ingressos para "Coringa" (Warner Bros) a partir de hoje pelo APP Cinemark, nas bilheterias e no site.

"Coringa" é dirigido por Todd Phillips ("War Dogs") e estrelado por Joaquin Phoenix ("Ela"). Vencedor do prêmio Leão de Ouro na última edição do Festival de Veneza, o longa conta a história de Arthur Fleck, um palhaço com problemas mentais que, após ser demitido, começa a cometer assassinatos e inicia um movimento contra a elite de Gotham City.

Sinopse

A história conta a origem do vilão mais conhecido e insano já enfrentado pelo Batman: o lendário Coringa, vivido por Joaquin Phoenix. Arthur Fleck, seu nome real, trabalha como palhaço para uma agência de talentos e toda semana precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, que tem Thomas Wayne (Brett Cullen), pai de Bruce Wayne, como seu principal representante.