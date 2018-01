Cordão Valu homenageia os 100 anos do Bola Preta

Silvana Valu e Jeferson Contar, fundadores do Cordão Valu, nos passos do Bola Preta - Divulgação

O Cordão da Bola Preta, do Rio de Janeiro, é o grande homenageado do Carnaval 2018, do Cordão Valu, o mais tradicional de Campo Grande. Este ano, o grupo carioca comemora 100 anos de fundação; é o mais antigo grupo carnavalesco do país e o maior do mundo. Durante a sua trajetória, até aqui, inspirou não só a criação do Valu, mas também de tantos outros cordões e blocos, país afora.

Nos pré-carnavais que vem realizando, o Cordão Valu tem tocado a marcha tema do Bola Preta. O mesmo vai ocorrer nas duas apresentações do Cordão campo-grandense – no sábado e na terça-feira de Carnaval. O estandarte do Valu, terá os símbolos do Bola Preta.

O casal Silvana Valu e Jeferson Contar, fundadores e líderes do Cordão, justificaram a homenagem ao grupo carioca. Para Silvana, a homenagem é mais do que justa, “por tudo o que Bola Preta representa para o carnaval de rua do Rio e do país”, disse. “O Bola é uma referência. O Cordão Valu surgiu, inspirado também no cordão carioca", completou Valu.

Já Jeferson Contar lembra que o Bola Preta representa a tradição do carnaval de rua, dos antigos cordões. “O Bola, quando de sua fundação, em 1918, foi uma homenagem aos primeiros cordões do Rio de Janeiro, que surgiram no final do século 19. E o Cordão Valu, inspirado também no Bola Preta, é uma reverência aos antigos cordões”, explica Contar. Outra ligação entre o grupo carioca e o de Campo Grande, segundo Jeferson, é que os dois cordões desfilam no mesmo dia: no sábado de Carnaval.

História

O Cordão da Bola Preta foi fundado oficialmente no dia 31 de dezembro de 1918, por Álvaro Gomes de Oliveira, o Kveirinha, e um grupo de amigos. No Carnaval de 1919, realizou o seu primeiro desfile. Na década de 1930, os compositores Vicente Paiva e Nelson Barbosa, criaram a marchinha “Quem não Chora não Mama”, que se tornou o hino do Cordão da Bola Preta. O lema do grupo é: “Tradição, Paz, Amor e Folia”.

O desfile do Bola Preta é realizado sempre no sábado de Carnaval, a partir das 9h, na Rua Primeiro de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos, e ocupa o centro do Rio e todas as suas ruas e praças. O Cordão arrasta uma multidão de cerca de 2 milhões de pessoas, porém, devido ao centenário, a expectativa da direção do Bola Preta, é a de que o número de seguidores este ano, será bem maior. A madrinha do Bola, é a cantora Maria Rita e, a porta estandarte, é a atriz Leandra Leal.

A programação de eventos em comemoração aos 100 anos do Bola Preta, se estenderá por todo este ano, indo até março de 2019.

Em retribuição à homenagem que o Cordão Valu está prestando ao Bola Preta, pelo seu centenário, o presidente do grupo carioca, Pedro Ernesto Marinho gravou, em vídeo, uma saudação ao Valu e seus foliões, e à população de Campo Grade.

Veja o vídeo: