Cordão Valu comemora 11 anos com Baile no Rádio Clube Cidade

Desfile do Cordão valu pelas ruas de Campo Grande - Reprodução

O dia 2 de dezembro é celebrado o Dia Nacional do Samba. E para lembrar a data, serão realizados alguns eventos, como os já programados pela Liga das Escolas de Samba de Campo Grande e pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), contrariando o conceito de que o campo-grandense não é festeiro, e é doente do pé.

Porém, a celebração maior na data, fica por conta do Cordão Valu, que vai comemorar em alto estilo, os seus 11 anos de fundação (foi criado no dia 2 de dezembro de 2006). Numa parceria com o Rádio Clube Cidade, o Cordão Valu vai promover o “Baile de Carnaval”, no salão de festas do Rádio, dia 2, a partir das 17 horas.

A parceria nasceu da vontade da diretoria do mais tradicional clube da cidade em homenagear um dos mais importantes grupos carnavalescos da Capital, pela relevante contribuição do Cordão Valu ao carnaval de rua, e à cultura campo-grandenses.

A venda de ingressos e mesas para o baile, já iniciou. O ingresso antecipado custa R$ 15, e pode ser adquirido na portaria do Rádio Clube Cidade, no Centro, de segunda a sexta, no horário comercial, e no Bar da Valu, na Rua 13 de Maio, 4541, no São Francisco. Já as mesas – para quatro pessoas – custam R$ 140. As reservas deverão ser feitas diretamente com a Silvana Valu, principal fundadora do Cordão, pelo WhatsApp 99211-8734. Ao todo, estão disponibilizadas 69 mesas. A capacidade de público no salão de bailes do Rádio Clube, é para cerca de 550 pessoas.

Para animar o “Baile de Carnaval”, com sambas e marchinhas, já estão confirmados: Valu Samba Trio. Orquestra Vai Quem Vem, Chokito Sambista, Luiz Café, Juci Ibanez, e Alba Lessa e o Grupo Projeto na Cartola, ambos de Três Lagoas.

Não é obrigatório, mas os foliões que desejarem, poderão ir com fantasias ao baile.

O dinheiro arrecadado com a venda de ingressos e mesas, será revertido ao Cordão Valu, para custear os gastos que o grupo tem, para colocar o Cordão na rua, nas duas apresentações que realiza gratuitamente, no sábado e na terça-feira de Carnaval. Como já é sabido, o Cordão não recebe verba oficial para custear suas atividades.

História

Nesses 11 anos de folia, o Cordão Valu tem arrastado multidões no Carnaval de Campo Grande. Gente de diferentes classes sociais e profissões. Na edição deste ano, segundo a Polícia Militar, cerca de 30 mil foliões saíram no Cordão.

Para Silvana Valu, a parceria com o Rádio Clube, é de suma relevância, e inédita, uma vez que, segundo ela, se trata da união de duas entidades históricas de Campo Grande: o Cordão Valu, com o seu tradicional carnaval de rua, e o Rádio Clube, que foi ícone dos bailes carnavalescos de salão. “O Baile de Carnaval pelos 11 anos do Cordão, vai celebrar também essa parceria”.