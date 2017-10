‘Coração Valente’ chega remasterizado às salas da Cinemark em sessão única

O filme, que marcou época na década de 1990, recebeu dez indicações ao Oscar, sendo vencedor nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Edição de Som, Melhor Fotografia e Melhor Maquiagem - Divulgação

No dia 31 de outubro, às 20h, Mel Gibson poderá ser visto como um cavaleiro escocês no longa “Coração Valente” (1995), dentro da temporada 2017 dos Clássicos Cinemark. O filme, que marcou época na década de 1990, recebeu dez indicações ao Oscar, sendo vencedor nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Edição de Som, Melhor Fotografia e Melhor Maquiagem.

Nesta temporada, a Cinemark exibe um clássico do cinema por mês. O longa de novembro é o “Clube da Luta” (1999), no dia 28, enquanto em 12 de dezembro será a vez de“Dançando na Chuva” (1952). Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou na bilheteria dos cinemas participantes, por valores que variam de deR$ 4 a R$ 16. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no preço da entrada.

Sinopse

Dirigido e estrelado por Mel Gibson, o filme conta a história do herói William Wallace. No século XIII, o soldado escocês tem sua esposa morta pelas tropas inimigas na noite de núpcias. Com sede de vingança, William busca ajuda de seu povo e trava uma batalha sangrenta contra o rei inglês, com o objetivo de libertar seu país das garras da Inglaterra.

Serviço – Clássicos Cinemark:

Horário: 20h

Preço: variam de R$ 4 a R$ 16