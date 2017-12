Copa Morena de Kart começa neste fim de semana

O evento é gratuito e aberto ao público - Foto: CapitalNews

As inscrições para a Copa Morena de kart estão abertas até sábado (09). São esperados cerca de 30 pilotos de Mato Grosso do Sul e outros estados. As competições começam neste domingo (10), às 9h.

De acordo com o presidente da Associação de Fórmula Kart Pantanal, Rodrigo Monteiro, responsável pela realização do evento, a Copa Morena de Kart receberá corredores de duas categorias: Fórmula Kart e SF-4, cada uma com duas baterias. São 12 minutos de corrida, mais duas voltas. Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão troféu.





Os treinos livres começam no sábado (09). O treino oficial e a corrida será no domingo (10) a partir das 9h.



O evento é gratuito e aberto ao público.