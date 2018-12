"Conversa com Bial" fecha temporada com encontro entre Caetano, Tom Zé e Gil

Foi em 1968 que o disco Tropicália ou Panis et Circenses sacudiu a cultura brasileira, revolucionando o modo de se pensar a música no País. Após 50 anos, o programa Conversa com Bial desta sexta, 14, fecha a sua temporada promovendo um encontro entre Caetano Veloso, Tom Zé e Gilberto Gil para falar sobre o projeto, que, além dos três, reuniu outros grandes nomes da música, como Gal Costa e Os Mutantes.

O programa traz um papo cheio de histórias sobre o período, a origem do disco e de todo o movimento cultural e político refletido por ele, conta ainda com cenário especial inspirado pela Tropicália.

Juntos e individualmente, Caetano, Tom Zé e Gil apresentam sucessos consagrados da música brasileira como Alegria, Alegria, Tropicália e Parque Industrial.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.