Conheça as piscinas mais luxuosas do mundo

Com o verão virando a esquina, que tal se refrescar em algumas das piscinas mais luxuosas do mundo? Mais de 30% dos viajantes globais consideram as comodidades de uma acomodação uma das razões mais importantes na hora de reservar*, e, convenhamos, nada melhor que uma tentadora piscina para fechar negócio. A Booking.com, líder mundial em conectar viajantes com o maior número de opções de lugares incríveis para ficar, analisou suas mais de 1,3 milhão de acomodações e encontrou 7 que valem a reserva só por suas piscinas impressionantes. Combinando a vanguarda do design com vistas espetaculares, essas piscinas de cair o queixo tornarão sua hospedagem inesquecível.

Male City, Maldivas

Imagine uma acomodação em frente à praia e sobre as águas que oferece vista infinita do oceano, onde é impossível distinguir onde termina a piscina e onde começa o mar. A 25 minutos de lancha do Aeroporto Internacional de Malé, o Velassaru Maldives é um lugar perfeito para descanso e relaxamento completos, enquanto escuta-se o som das ondas na fabulosa piscina de borda infinita ou na privacidade do seu bangalô ou villa.

Santorini, Grécia

Nadar sob o céu ensolarado do Mediterrâneo com vistas ininterruptas do Mar Egeu na famosa ilha de Santorini pode ser uma experiência pra relembrar a vida toda. O Grace Santorini é um hotel boutique exclusivo com quartos estilosos e uma piscina de borda infinita com vista para o mar. É só passar filtro solar, pedir seu drink favorito no bar da piscina do hotel e preparar-se para passar suas férias relaxando nas águas mornas de uma piscina linda e refrescante.

Marina Bay, Singapura

Possivelmente uma das piscinas de hotel mais famosas do mundo, a piscina do Marina Bay Sands é a maior piscina de borda infinita localizada em um rooftop do mundo, com vista panorâmica de Singapura.A piscina icônica, que fica a 57 andares do solo, oferece vistas de tirar o fôlego da cidade que se estende por quilômetros e é aberta apenas para hóspedes do hotel. Se você não quiser nadar, também pode tomar sol em uma das luxuosas espreguiçadeiras que cercam a piscina antes de explorar esta vibrante capital.

Oneroa, Nova Zelândia

Oferecendo vistas panorâmicas do Golfo de Hauraki, a piscina do Delamore Lodge é o lugar perfeito para relaxar depois de um dia na praia ou explorando a Ilha Waiheke. Ao subir a escada do pátio da acomodação, os hóspedes se deparam com uma piscina tropical que conta com uma cachoeira, um spa em formato de caverna e sauna. O Delamore Lodge tem suítes espaçosas com janelas do chão ao teto e um pátio privado, assim como uma adega que oferece premiados vinhos locais.

Ko Yao Noi, Tailândia

Espalhado por mais de 9 hectares de belezas naturais, o Six Senses Yao Noi é um retiro tranquilo, distante da cidade e cercado por água e paisagens únicas. Com vista da Baía de Phang Nga, as espaçosas villas oferecem piscinas particulares, uma linda piscina externa, espreguiçadeiras e serviço personalizado de mordomo. Os hóspedes têm a oportunidade de escolher dentre uma variedade de atividades, incluindo aulas de culinária tailandesa, degustação de vinhos, e exibições de filmes ao ar livre na praia particular da acomodação.

Payangan, Indonésia

Com vistas do Rio Ayung, o luxuoso Hanging Gardens of Bali oferece villas espaçosas dotadas de piscinas de borda infinita particulares. Cercada por uma vegetação exuberante, esta acomodação exclusiva é o lugar perfeito para relaxar ao som dos pássaros e aproveitar o ar fresco. Os hóspedes também podem degustar uma seleção excelente de pratos gourmet em um cenário romântico à beira da piscina.

Adelboden, Suíça

Abrigando uma área de spa de 700 m² e uma piscina externa com vista dos Alpes Suíços, o Cambrian é um ótimo lugar para relaxar com um excelente vinho enquanto se flutua nas águas aquecidas da sua espetacular piscina de borda infinita. Os hóspedes podem apreciar as vistas únicas das montanhas e cachoeiras a partir do terraço ao ar livre, que oferece uma lareira. Não importa o clima, as águas convidativas da piscina aquecida do hotel estão esperando por você!

De acordo com dados coletados de mais de 12,781 entrevistados em 13 mercados pela Booking.com em setembro de 2016. Os entrevistados deveriam preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, ter viajado ao menos uma vez em 2016 e estar planejando ao menos uma viagem em 2017. Todos os entrevistados deveriam se considerar parte do processo de tomada de decisão na viagem

