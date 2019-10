Congresso de Influencers traz à Campo Grande vencedor de "O Aprendiz"

Gabriel Gasparini, foi o ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do programa "O Aprendiz" - Foto: Divulgação

O mercado do marketing digital amplia sua atuação no Estado e para o tema ser amplamente debatido no setor, o Sebrae promove nos dias 30 e 31 de outubro a primeira edição do INFLUEMS: Congresso de influencers de Mato Grosso do Sul. Serão vinte autoridades digitais que trabalham com o marketing na forma de "digital influencers", além da presença de Gabriel Gasparini, ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do programa "O Aprendiz".

O evento será realizado na sede da Rádio Blink 102, organizadora do evento, e diversos influencers regionais irão apresentar suas trajetórias. Em contraponto aos influencers, também estarão empreendedores que usam esse tipo de investimento em seus negócios. É o caso de Débora Charro, proprietária da Green Mercado Natural e o Grupo Know How Club, composto por Filipe Trindade, Pedro Pereira e Sarah Barros que contarão como usam esse tipo de serviço e qual o resultado esperado dos influencers em suas empresas.

"Nossa intenção é profissionalizar o segmento e divulgar os influencers como opções rentáveis em planejamentos de empresas de diferentes mercados" pontua Fábio Duarte, um dos realizadores do evento.

"A Blink entra agora com uma plataforma digital interativa, 24h no ar, com imagens em vários canais digitais. Isso prova que somos o local ideal para a integração dos influencers e nossa marca tem tudo a ver com eles" cita Sandra Navarro, diretora comercial da rádio realizadora do evento.

A Unimed, o Sicredi, o Leshed Studio e o aplicativo Vapt Vupt também assinam o evento como patrocinadores. Os temas são variados entre saúde, maternidade, esporte, alimentação, empreendedorismo, visagismo, comunicação e comportamento. Inscrições pelo site: www.influems.com.br