Confira os vencedores da 2ª etapa do Estadual de Motocross 2017

Jaraguari sediou no último fim de semana a segunda etapa do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul. As disputas foram realizadas no Estádio Candorsão. A direção da prova estima que mais de cinco mil pessoas assistiram a competição.

O evento teve a participação de pilotos das cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Cassilândia e Chapadão do Sul, entre outros municípios do Estado, além do Paraguai.

Também estão confirmadas no calendário deste ano do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul corridas nas cidades de Rio Verde de Mato Grosso, Nova Alvorada do Sul, Campo Grande, Sonora, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste. A abertura oficial do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul aconteceu no dia 12 de março, na cidade de Maracaju, no Motódromo Osmar Ferreira.

Confira a classificação na 55 cc:

1 Fabio José Brito

2 Flavio Henrique Brito

3 Fabio Broch Festi

Confira a classificação na 65 cc:

1 Kauan Henrique da Silva

2 Fabio José Brito

3 Flavio Henrique Brito

Confira a classificação na MX 150 CC:

1 José Eduardo Brito

2 kauan Henrique da Silva

3 Augusto Maffisoni

Confira a classificação na MX Nacional:

1 Diego Pich

2 Luan Machado

3 Elizeu Ferreira

Confira a classificação na MX Iniciantes:

1 Marcelo Falcão

2 Luan Amaral

3 Nilson Valente Junior

Confira a classificação na MX2:

1 Vinicius Macarini

2 José Eduardo Brito

3 Wagner Mantovani

Confira a classificação na MX3:

1 Diego Pich

2 Flavio Brito

3 Emerson Martins

Confira a classificação na MX 4:

1 Elizeu Ferreira

2 Flavio Brito

3 Emerson Martins

Confira a classificação na MX5:

1 Junior Feitosa

2 Edson Guarnieri

3 Lauri Ecke









