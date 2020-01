Confira os filmes que estreiam na Netflix em Fevereiro

Foto: Reprodução/Internet

De romances clichês a desenhos animados, é isso que a lista de lançamentos da Netflix promete para o mês de fevereiro. O catalogo traz filmes originais e inéditos como a continuação de ‘Para Todos os Garotos que Já Amei’, mas também tem filmes antigos como ‘Letra e Música’.

Veja quais são os filmes que vão estrear nas próximas semanas:

Como Perder um Homem em 10 Dias – 01/02



Sinopse: Ben Barry é um publicitário que faz uma grande aposta com seu chefe: caso faça com que uma mulher se apaixone por ele em 10 dias ele será o responsável por uma concorrida campanha de diamantes que pertence à empresa. A vítima escolhida por Ben é Andie Anderson, uma jornalista feminista que está desenvolvendo uma matéria sobre como perder um homem em 10 dias e está decidida a infernizar a vida de qualquer homem que se aproximar dela.

La La Land: Cantando Estações – 01/02



Sinopse: Ao chegar em Los Angeles o pianista de jazz Sebastian conhece a atriz iniciante Mia e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva cidade, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem fama e sucesso.

Truque de Mestre - 01/02



Sinopse: Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e ainda por cima distribui a quantia roubada nas contas dos próprios espectadores.

Superman: O Retorno - 01/02



Sinopse: Após alguns anos de um misterioso desaparecimento, Superman retorna ao planeta Terra. Porém a situação em Metrópolis está bastante mudada desde que o Homem de Aço deixou o planeta, pois a cidade se acostumou a viver sem ele.

Letra e Música – 01/02



Sinopse: Quando um decadente astro pop tem a chance de retomar sua carreira, uma jovem com um talento inato para as palavras pode ser exatamente a ajuda de que precisava.

Flashdance – 01/02



Sinopse: uma jovem de garra e talento não mede esforços para realizar o sonho de se tornar uma bailarina. Para tanto, durante o dia ela trabalha como operária e à noite solta seu corpo no ritmo alucinante das discotecas.

Entre Realidades – 07/02



Sinopse: Sarah é uma mulher sonhadora e socialmente desajeitada. Apaixonada por artes e artesanato, cavalos e crimes sobrenaturais, ela percebe que seus sonhos estão cada vez mais lúcidos e se materializando em sua vida real.

Meu Malvado Favorito 3 – 10/02



Sinopse: Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia muito sucesso através de sua série de TV, onde interpretava um vilão chamado EvilBratt. Entretanto, o tempo passou, ele cresceu, a voz mudou e a fama se foi. Com a série cancelada, Balthazar tornou-se uma pessoa vingativa que, nas décadas seguintes, planejou seu retorno triunfal como vingança.

Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você – 12/02



Sinopse: Lara Jean não esperava se apaixonar por Peter Kavinsky quando os dois fingiam namorar, mas a relação entre os dois rapidamente deixou de ser fingimento. Só que, ao se reconectar com uma paixão do passado, John, tudo fica ainda mais complicado para a jovem.

Feira das Vaidades – 14/02



Sinopse: Becky Sharp é uma garota pobre que sempre viveu em Londres. Ao crescer ela passa a aspirar sua ascensão social, usando para tanto algumas trapaças e deixando de lado suas raízes humildes. Porém para tanto ela precisará aprender a lidar com a aristocracia da época, mais preocupada com a aparência de cada um.

Os Smurfs e a Vila Perdida – 15/02



Sinopse: Smurfette não está contente: ela começa a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas, e conhece uma Floresta Encantada, com diversas criaturas mágicas. Enquanto isso, o vilão Gargamel segue os seus passos.

Por Lugares Incríveis – 28/02



Sinopse: Violet Markey e Theodore Finch têm suas vidas mudadas para sempre quando se conhecem. Juntos, eles se apoiam para curar os estigmas emocionais e físicos que adquiriram no passado.