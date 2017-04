Confira os destaques desta semana no Futsal dos 32ª Jogos Escolares Campo-grandenses

A 32ª edição dos Jogos Escolares Campo-grandenses promovidos pela Prefeitura tem movimentado as redes das quadras da MACE e do Ginásio da Unigran com as partidas do futsal da categoria B, que iniciaram no dia 25 na abertura da competição. Com foco na interação entre atletas e seletiva para o campeonato estadual, os jogos acontecerão em 14 modalidades, além do futsal e movimentarão 2223 jovens de 12 a 17 anos.

Entre os destaques desses três dias de competição estão às escolas Licurgo Oliveira Bastos, campeão de 2016, que iniciou em 2017 fazendo 6 gols contra zero do Dolor Ferreira, e a escola Maria Lago Barcellos que fez 7 a 1 contra Nazira Anache.

No futsal, além de mostrar resultado com gols os jovens sonham com uma carreira profissional, como comentou o São Paulino Valdir Felipe Miranda de Jesus, 14 anos, da Escola Nazira. “Eu quero ser jogador de futebol e quase todos os meus amigos do time querem também, estamos treinando e queremos ganhar”. Mas ele já tem um plano B. “Se não der certo, quero ser Bombeiro”, finalizou Valdir.

O santista Pedro Henrique, 13 anos, da escola Maria Lago Barcellos além de jogar no time da escola já fez testes para jogar na equipe do Atlético Mineiro. “Eu amo futebol, meu pai foi atleta profissional e eu quero seguir este caminho. Se der certo ainda este ano eu vou treinar no Atlético Mineiro”, comentou o jovem que está aguardando o resultado.

Resultados Futsal masculino Cat. B:

MACE 04 X 03 -Oliva Enciso

Raul Sans de Mattos 03 X 00 -Nerone Mayolino

Franco Delpiano 03 X 02 -Oswaldo Tognini

Luisa Vidal 03 X 04 -Zélia Quevedo

Vanderlei Rosa 02 X 03 -Máxima

Elvira Mathias 00 X 04 -Colégio Adventista

Dolor Ferreira 00 X 06 -Licurgo O. Bastos

Nazira Anache 01 X 07 -Maria Lago Barcellos

Próximos jogos:

Gin. Unigran 02/05 13:30 Masc. Nerone Mayolino X 11 de Outubro

Gin. Unigran 02/05 14:00 Masc. Oswaldo Tognini X Arthur de Vasconcelos

Gin. Unigran 02/05 14:30 Masc. Oliva Enciso X Alexander Fleming

Gin. Unigran 02/05 15:00 Masc. Zélia Quevedo X Amando de Oliveira

