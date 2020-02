Confira as séries que estreiam na Netflix em Março

Larissa Silva com Revista Galileu

Terceira temporada de Elite já tem data de estreia - Fotos: Reprodução/Internet

Com estreias e novas temporadas, a lista de lançamentos da Netflix promete para o mês de março. O catálogo traz a versão brasileira do reality The Circle, comandado por Giovanna Ewbank e também a tão esperada continuação da série adolescente Elite.

Veja quais são as séries que vão estrear nas próximas semanas:

The Circle: Brasil – 11/03



Sinopse: É melhor ser você mesmo... ou outra pessoa? Os participantes precisam fazer a escolha certa nesta competição que chega agora ao Brasil. Primeiro reality show original Netflix no país, valendo um prêmio de R$ 300 mil, o programa é apresentado por Giovanna Ewbank.

On My Block (3 ª temporada) – 11/03



Sinopse: Terceira temporada da divertida série que acompanha um grupo eclético de amigos diante dos desafios da adolescência e da falta de grana.

Elite (3 ª temporada) – 13/03



Sinopse: Um novo assassinato desencadeia mais uma investigação na escola. Os alunos tentam seguir adiante, mas fantasmas do passado ainda os assombram.

Coletivo Terror – 13/03



Sinopse: Esta série antológica norueguesa mistura terror e humor ácido em um universo de histórias surreais.

O Assassino de Valhalla – 13/03



Sinopse: Uma detetive da Islândia e um policial da Noruega unem forças para investigar uma série de assassinatos terríveis que podem estar relacionados.

Carta ao Rei – 20/03



Sinopse: Nesta fascinante série de fantasia, o destino de um reino está nas mãos de um garoto que tem a missão de entregar uma mensagem secreta.

Não provoque – 20/03



Sinospse: Mistério, drama e perigo rondam uma escola e sua equipe de animadoras de torcida com a chegada de uma nova treinadora que abala o status quo.

A Vida e a História de Madam C.J. Walker: Minissérie – 20/03



Sinopse: A incrível história de Madam C.J. Walker, primeira mulher afroamericana a conquistar fama e fortuna com a criação do próprio império. Vencedora do Oscar, Octavia Spencer é a protagonista da trama.

Brooklyn Nine-Nine - (6 ª temporada) – 22/03



Sinopse: Enquanto a equipe segue combatendo o crime, Jake e Amy se adaptam ao casamento e Holt ajusta contas com um rival.

Ozark (Temporada 3) – 27/03



Sinopse: Série vencedora do Emmy sobre uma família que se muda para uma região remota dos Estados Unidos para tentar lavar milhões de dólares.