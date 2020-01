Confira as séries que estreiam na Netflix em Fevereiro

Estreia da primeira parte de 'As Telefonistas' será no dia 14 - Fotos: Reprodução/Internet

Quantos anos tem janeiro? Que esse mês está demorando para acabar, isso não temos dúvidas. Porém, a ansiedade aumenta ainda mais com os lançamentos de séries e temporadas novas que a Netflix prometeu para fevereiro.

Confira a lista das séries que vão estrear nas próximas semanas:

Locke & Key (1ª temporada) – 07/02



Sinopse: Quando o patriarca da família Locke é assassinado, Nina e seus três filhos, Tyler, Kinsey e Bode, decidem recomeçar a vida em uma mansão na Nova Inglaterra. No entanto, o que era para ser o início de uma fase mais tranquila logo se revela um lugar repleto de segredos e magia.

Narcos: México (2ª temporada) – 13/02



Sinopse: A ascensão do Cartel de Guadalajara durante a década de 1980, quando Félix Gallardo assume o comando e promove a unificação do tráfico para construir um império no país. Enquanto isso, Kiki Camarena, um agente da DEA, se muda para a cidade mexicana com a família e começa a investigar os narcotraficantes locais.

As Telefonistas (Temporada final – Parte 1) – 14/02



Sinopse: Em 1929, quatro mulheres vêm de diferentes partes da Espanha para trabalhar como “garotas do cabo” (operadoras de telefonia) em uma empresa em Madri que vai revolucionar o mundo das telecomunicações. No único lugar que representa progresso e modernidade para as mulheres da época, elas aprendem a lidar com inveja e traição, enquanto embarcam em uma jornada em busca do sucesso.

Spectros (1ª temporada) – 20/02



Sinopse: Bairro da Liberdade, São Paulo. Um grupo de cinco adolescentes é acidentalmente atraído para uma realidade sobrenatural que não pode ser compreendida, mas que se conecta ao mesmo local da cidade em 1908. Conforme os acontecimentos vão ficando mais estranhos, os jovens descobrem que alguém está trazendo a morte de volta, e os espíritos querem vingança.

Gentefied (1ª temporada) – 21/02



Sinopse: Três primos precisam enfrentar suas diferenças e honrar as conexões que têm em comum para tentar salvar a popular loja de tacos de seu avô da falência, à medida que o bairro se torna cada vez mais gentrificado.

Better Call Saul (5ª temporada) – 24/02



Sinopse: Série derivada do sucesso Breaking Bad, é ambientada seis anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White. Quando o conhecemos, o homem que se tornará Saul Goodman é conhecido como Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas procurando o próprio destino e, mais imediatamente, tentando acertar sua vida financeira.

I Am Not Okay With This (1ª temporada) – 26/02



Sinopse: Que adolescente não enfrenta problemas na escola, na família ou de identidade? Mas o pior é que ela também precisa encarar seus novos superpoderes!

Aceleradas (1ª temporada) – 28/02



Sinopse: Na Cidade do México, três jovens mimadas conhecem uma mulher perigosa que as conduz em uma arriscada viagem de amadurecimento e aprendizado.