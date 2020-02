Confira as sequências de filmes que não deveriam ter sido feitas

É natural que após um sucesso estrondoso nas bilheterias de cinema, o estúdio responsável pela obra programe uma sequência para o filme o quanto antes - Foto: Reprodução

É natural que após um sucesso estrondoso nas bilheterias de cinema, o estúdio responsável pela obra programe uma sequência para o filme o quanto antes. Na maioria das vezes, os fãs ficam frenéticos com a possibilidade de ver o desenrolar da história, pois alguns filmes são tão bons e cheios de reviravoltas que deixam aquela sensação de querer ver ainda mais.

Mas e quando o filme fica pronto e você sai do cinema pensando que não havia motivos para aquela idéia não ter saído do papel? Fizemos uma lista com alguns dos filmes que poderiam ter ficado só com a primeira parte.

"Titanic 2" - 2010

Esse é um caso de filme que nunca deveria ter continuação. Após o estrondoso sucesso de "Titanic", que além de ser uma das maiores bilheterias de todos os tempos e levar 11 estatuetas do Oscar, a continuação do filme lançada em 2010 mostrando a comemoração do 100º aniversário da viagem original em um navio de luxo moderno batizado "Titanic 2" que segue o mesmo caminho da primeira versão. No entanto, quando um tsunami lança um iceberg no caminho do novo navio, os passageiros e a tripulação devem lutar para evitar um destino semelhante. Bem previsível, não é?

"Exorcist II: The Heretic" - 1977

A obra icônica de William Friedkin causa até hoje o maior frisson nos amantes de terror. Lançado na década de 70, "O Exorcista" quebrou todas as barreiras quando mostrou a vida de jovem Regan (Linda Blair). É até compreensível o fato Warner Bros. lançar a continuação do filme: só a primeira parte teve um orçamento estimado em US$ 12 milhões e lucrou US$ 441.3 milhões. A parte dois do longa foi dirigida por John Boorman e fez um grande sucesso nas bilheterias, mas alguns consideram a sequência uma "encheção de linguiça". No filme, anos depois de ter sido liberta pelas forças do mal, a jovem Regan volta a ouvir vozes e ter delírios. Com a ajuda de uma psicanalista ela tenta se curar, mas só mesmo com uma sessão de exorcismo poderá afastar a jovem de vez o demônio. Ao mesmo tempo, um padre investiga a morte do exorcista que ajudou a menina durante o seu primeiro surto.

Achou que a franquia parava no 2? Errado. Pegando carona no grande impacto que o filme tem até hoje, foram lançados O Exorcista III, Exorcist: The Beginning e Dominion: Prequel to The Exorcist, além de outros títulos com o mesmo nome da franquia.

"O Diário da Princesa 2: Casamento Real" - 2004

Produzido pela cantora e atriz Whitney Houston, o filme cativou o público de comédias "água com açucar" e levou Anne Hathaway ao estrelato. A continuação mostra que após cinco anos em que Mia decide tornar-se a princesa de Genóvia, ela se muda para o palácio real de sua avó, Clarisse. É então informada de que não permanecerá como princesa por muito tempo, já que em breve terá que ser coroada rainha. No entanto, a legislação genoviana estabelece que as futuras rainhas devem se casar antes de serem empossadas no cargo. Então, surge dois pretendentes: Nicholas Devereaux que será rei de Genóvia se Mia não se casar, ou Andrew Jacoby que é seu quase príncipe encantado.

"Debi & Loide 2" - 2014

Depois 18 anos... Por que? O filme que retrata dois idiotas se tornou um sucesso na década de 90, afinal era outra época e o jeito de contar piada e fazer humor era bem diferente dos dias atuais. Mas e quando tentam encaixar o mesmo tipo de comédia na atualidade? Vergonha alheia, fracasso de crítica e de público. No filme, vinte anos após os eventos do primeiro filme, Lloyd Christmas encontra-se internado num hospital psiquiátrico durante todos esses anos, desde o seu fracassado romance com Mary Swanson. Debi Dunne, seu fiel amigo, visita-o frequentemente no local. Em uma dessas visitas, Debi descobre que Lloyd tramou uma pegadinha para ele, fazendo-o pensar que Lloyd estava traumatizado esse tempo todo.

"Alice Atraves do Espelho" - 2016

Muitos já esperavam a sequência, afinal o livro "Alice Através do Espelho" é a sequência literária de "Alice no País das Maravilhas", por isso não chegou a ser uma surpresa quando a Disney anunciou que o filme dirigido por Tim Burton teria uma continuação. Com direção de James Bobin, poucos se lembram dessa superprodução. O filme recebeu críticas negativas, mas Johnny Depp como Chapeleiro Maluco e Helena Bonham Carter como Rainha Vermelha conseguiram segurar o encanto do filme.

A segunda parte mostra Alice retornando após uma longa viagem pelo mundo, e reencontra a mãe. No casarão de uma grande festa, ela percebe a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp) corre risco de morte após fazer uma descoberta sobre seu passado. Para salvar o amigo, Alice deve conversar com o Tempo (Sacha Baron Cohen) para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, também descobre um trauma que separou as irmãs Rainha Branca (Anne Hathaway) e Rainha Vermelha (Helena Bonham Carter).

"A Bruxa de Blair 2: O Livro das Sombras" - 2000

Muitas pessoas até desconhecem a segunda parte do clássico "A Bruxa de Blair", mas de certa forma é até compreensível o esquecimento. O filme que entrou na história do cinema como uma obra icônica pela sua simplicidade mas com muita presença de realismo e originalidade, se tornou uma referencia na história do terror. Foi o primeiro a lançar esse temática "camera caseira", e acredito que depois "A Bruxa de Blair", o que mais chegou perto foi "Atividade Paranormal". O filme-documentário teve um orçamento de $ 60.000 e arrecadou $ 248,6 milhões.

Um ano depois surgiu "A Bruxa de Blair 2: O Livro das Sombras", deixando a temática original para contar uma história de terror genérica e pasteurizada, fracassando miseravelmente ao tentar reproduzir a aura de medo do original. Nem percam o tempo!

"A Mosca 2" - 1989

Depois do sucesso de A Mosca, dirigido por David Cronenberg, não demorou muito para os produtores investirem em uma sequência para o filme. Sem o elenco principal do anterior, a narrativa investe no “devir” do primeiro: o filho de Seth Rogers (Jeff Goldblum). Ágil, divertido e com uma dinâmica que até funciona bem dentro do gênero aventura, o filme funciona se for pensado longe das prováveis comparações com o seu antecessor. No filme, Martin Brundle (Eric Stoltz) é o filho do pesquisador do filme anterior, Seth Brundle. O jovem tem um crescimento físico e intelectual acima do normal, fruto da mutação sofrida pelo pai. Quando começa a sentir novos efeitos, Martin procura por uma cura com ajuda da sua namorada Beth (Daphne Zuniga), mas logo ele é encontrado e explorado pelos cientistas que o cercam.