Confira as festas de réveillon em Campo Grande e Bonito

Não vai viajar no Ano Novo, mas não quer deixar de se divertir na virada do ano?Então confiraas opções de festas de réveillon que prometem animar a passagem de ano dos campo-grandenses.

A pouco mais de uma semana para a chegada de 2017, vários locais da Capitalpreparam festas para a noite de 31 de Dezembro. As programações para o Réveillon são bem variadas e atendem a todos os gostos e bolsos.

Veja as escolhidas pela equipe de A Crítica:

Novotel – O Reveillon mais tradicional do estado escalou um time de peso para o seu réveillon 2017: Mariainês Martinusso assina o decor que tem tema inspirado no litoral brasileiro, o DJ Danilo Dan e banda Sigma estarão no comando da pista até as primeiras horas de 2017. Haverá ainda espaço kids, com brinquedos, monitores e Buffet kids, além do cantinho do sono. O Novotel também oferece pacote com hospedagem, com toda a festa inclusa. Está programada queima de fogos e a festa segue até às 5h, com Buffet de entradas, pratos quentes, caldos da madrugada e sobremesa, acompanhados de Open bar completo. Montada na Varanda da Piscina, toda a estrutura receberá itens que remetem ao mar: azul turquesa, cachos de conchas, corais e dracenas vermelhas. O convite individual está sendo vendido a 465 reais. As mesas têm 10 lugares, e valor poderá ser divido em 3x sem juros no cartão. Crianças de até 10 anos não pagam. Informações e convites pelo telefone 2106-5900.

Clube Estoril – Com o tema “O mundo mágico das mil e uma noites”, a festa terá buffet com ilha árabe, ilha de frios, jantar com saladas e caldo de lentilhas. . A atração musical ficará por conta do maestro Vandão e os Tequilas. Sócios pagam R$ 220,00, para não-sócios, o preço é de R$ 240,00. Os convites podem ser adquiridos à vista ou com 1 entrada e até 2x no cartão.As bebidas não estão inclusas no valor. A mesa para quatro pessoas dá direito a um champanhe. O clube vai disponibilizar espaço kids com monitor.Informações e compra: 3312 0400.

Rádio Clube– O clube mais antigo de Campo Grande realiza sua festa de Ano Novo na sede Cidade, com início às 21h até às 4h. O som da festa estará por conta do Dj Rodrigo Knoste, o cardápio da noite servirá ilha de frios,ceia, sobremesa,Caldos na madrugada,Bebidas, Sushi e 01 champanhe por mesa. Neste ano, está sendo organizado um espaço kids com hotelzinho infantil e monitores para famílias com crianças pequenas. O preço para participar do réveillon no Rádio Clube Cidade é de R$ 250,00 por pessoa. Informações pelo telefone (67) 3321-0131.

Move – Na casa noturna, o Réveillon 2017 será ao som do hip hop dos djs Puff e Milk, também com open bar e open food. Os ingressos já estão no terceiro lote por R$ 70,00 (feminino) e R$ 80,00 (masculino) ambos na pista. Com acesso ao camarote, os convites saem por R$ 100 (feminino) e R$110 (masculino). Locais de venda:Deck Express Conveniência (3028-1155), Salomé Bar Campo Grande(3042-1050), Casa do Misto (3222-5666) e Cavalera Campo Grande (3305-7030).

União dos Sargentos – Com o tema ‘Flash Back’, o agito do clube terá clima nostálgico e hits dos anos 60, 70, 80 e 90 sob o comando do DJ Juju e convidados. Este ano o clube não vai servir mesa de frutas e champanhe. A entrada será vendida a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Sócios não pagam.

Réveillon Bonito de La Musique

O Réveillon Bonito de La Musique será organizado em uma grande estrutura, no balneário Praia da Figueira, em Bonito, a partir das 23h do dia 31 de dezembro. A festa terá open bar Premium de whisky Old Parr 12 anos, vodka Absolut, champagne, caipiroskas de frutas, mojitos, cerveja, sucos, refrigerante e água até o amanhecer.

Além de bebidas, o evento contará com Open Food e mesa de frutas. Os ingressos estão à venda pelo site pelo site Sem Hora e nos pontos de venda, em Campo Grande: Menina Mulher, Safari Burger, Bulicho e Barbearia A Banca; Dourados: Barbearia A Banca;Bonito: Subway.

Os convites já estão no 4º lote com preços em R$210 (feminino) e R$260 (masculino). Bangalôs com direito a garçom exclusivo, saem por R$ 3.300 (10 pessoas) e R$ 4.800 (15 pessoas). Informações pelos telefones: 67 99277 3574 | 99959 0022.

