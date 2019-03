Confira as estreias da semana nos cinemas

"Dumbo" conta com Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green e Michael Keaton nos papéis principais - Foto: Divulgação/Walt Disney

Quinta-feira é dia de cinema no site. Selecionamos as estreias da semana e os filmes que estão bombando nas bilheterias em todo o mundo. Entre as indicações, tem a estreia do suspensa "A Rebelião", estrelado por Vera Farmiga que promete momentos de tensão para o público. Tem também a estréia do live-action de "Dumbo" com Colin Farrell. A comédia também tem vez nas salas de cinema com a "Chorar de Rir" protagonizado por Leandro Hassum. Confira a lista:

"A Rebelião" - Estreia

Sinopse: Em um bairro de Chicago, quase uma década após uma invasão alienígena no planeta Terra, acompanhamos como é a vida das pessoas nos dois lados do conflito, o dos colaboradores e o dos dissidentes.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Dumbo" - Estreia

Sinopse: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier (Colin Farrell) é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Chorar de Rir"

Sinopse: “Estrela do programa de TV Chorar de Rir”, Nilo Perequê (Leandro Hassum) é um grande nome da comédia no país. Quando ganha o prêmio de melhor comediante do ano, o humorista decide mudar radicalmente sua carreira e se dedicar totalmente ao drama, deixando sua família e seu empresário desesperados. Classificação indicativa 12 anos, contém linguagem imprópria.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza)

"NÓS"

Sinopse: Adelaide (Lupita Nyong'o) e Gabe (Winston Duke) decidem levar a família para passar um fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seus próprios duplos.

Onde: Cinermak (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"A Cinco Passos de Você"

Sinopse: Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant (Haley Lu Richardson) é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman (Cole Sprouse), garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Onde: Cinermak (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)