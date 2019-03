Confira as estreias da semana nos cinemas

Julia Roberts traz nesse novo filme, a difícil missão de amar e confiar - Foto: Divulgação

Quinta-feira é dia de cinema no site. Selecionamos as estreias da semana e os filmes que estão bombando nas bilheterias em todo o mundo. Entre as indicações, tem a estreia do drama "O Retorno de Ben", estrelado por Julia Roberts e Lucas Hedges que promete emocionar o público. Tem também a estréia de "Alaska" e da comédia nacional "Chorar de Rir". O terror permanece nas salas de cinema com a estréia de "NÓS" protagonizado pela vencedora de um Oscar, Lupita Nyong'o. Confira a lista:

"O Retorno de Ben" - Estreia

Sinopse: Ben Burns (Lucas Hedges) é um problemático jovem homem que volta para a casa de sua família certa noite de Natal. Sua mãe preocupada, Holly (Julia Roberts), o recebe com todo amor, porém logo percebe que ele ainda pode trazer perigo para seu lar. Durante 24 horas que podem mudar sua vida para sempre, Holly deve fazer de tudo para impedir que sua família seja destruída.

Onde: UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Alaka"- Estreia

Sinopse: Anos após se separarem, Ana (Bella Carrijo) e Fernando (Rafael Sieg) decidem visitar mais uma vez a Chapada dos Veadeiros, que foi cenário de uma intensa história de amor entre os dois. A viagem é uma segunda chance para essa paixão. Mas o tempo passou e eles talvez não sejam mais os mesmos.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande)

"Chorar de Rir" - Estreia

Sinopse: “Estrela do programa de TV Chorar de Rir” , Nilo Perequê (Leandro Hassum) é um grande nome da comédia no país. Quando ganha o prêmio de melhor comediante do ano, o humorista decide mudar radicalmente sua carreira e se dedicar totalmente ao drama, deixando sua família e seu empresário desesperados. Classificação indicativa 12 anos, contém linguagem imprópria.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza)

"NÓS" - Estreia

Sinopse: Adelaide (Lupita Nyong'o) e Gabe (Winston Duke) decidem levar a família para passar um fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seus próprios duplos.

Onde: Cinermak (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Vingança a Sangue Frio"

Sinopse: Nels (Liam Neeson), um tranquilo homem de família, trabalha como motorista de um removedor de neve e vê seu mundo virado de cabeça para baixo quando seu filho é morto por um poderoso traficante de drogas. Impulsionado pelo desejo de vingança e sem nada para perder, ele fará tudo o que por preciso para destruir o cartel.

Onde: Cinermak (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)