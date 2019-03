Confira as estreias da semana nos cinemas

O longa é protagonizado por Brie Larson e Samuel L Jackson - Foto: Divulgação/Marvel

Quinta-feira é dia de cinema no site. Selecionamos as estreias da semana e os filmes que estão bombando nas bilheterias em todo o mundo. Entre as indicações, tem a estreia do novo longa da Marvel, "Capitã Marvel" estrelado por Brie Larson e Samuel L Jackson que promete fazer um grande barulho nas bilheterias. Tem também a estréia do documentário nacional "Diários de Classe". E o terror "A Maldição da Freira" e o drama "A Caminho de Casa" continuam em cartaz. Confira a lista:

"Capitã Marvel" - Estreia

Sinopse: Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Diários de Classe" - Estreia

Sinopse: Em três salas de aula para adultos se destacam três mulheres que têm em comum o desejo de melhorar de vida por meio do estudo. Vânia frequenta as aulas no presídio feminino enquanto acompanha o lento desenrolar de seu confuso processo criminal, a empregada doméstica Maria José todas as noites vai às aulas da Educação de Jovens e Adultos levando junto a filha pequena, e a adolescente transsexual Tifany busca se adaptar à vida em abrigo e ser tratada pelo nome que escolheu, não mais pelo que consta em seus documentos.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande)

"A Maldição da Freira"

Sinopse: No outono de 1960, os padres Thomas Riley (Lalor Roddy) e John Thornton (Ciaran Flynn) são enviados pelo Vaticano para investigar um evento milagroso em um lar irlandês para mulheres órfãs, grávidas solteiras ou com distúrbios mentais. Lá eles encontram uma adolescente grávida com sinais de possessão demoníaca e acabam descobrindo algo terrível. Classificação 14 anos, contém violência, medo e linguagem imprópria.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e Cinépolis (Shopping Norte Sul)

"A Caminho de Casa"

Sinopse: Bella é uma cadelinha especial que vive com Lucas, um estudante de medicina veterinária que trabalha como voluntário em um hospital local. Um dia ela é encontrada pelo Controle de Animais na rua e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância de seu dono. No entanto, Bella, uma cachorra extremamente leal e corajosa, decide iniciar sozinha uma longa jornada de volta para a casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"O Parque dos Sonhos"

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)