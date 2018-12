Confira as estreias da semana nos cinemas

A seleção tem estreia da nova comédia nacional que traz Mônica Martelli e Paulo Gustavo em "Minha Vida em Marte" - Divulgação

Como toda quinta-feira de costume, preparamos uma lista com algumas indicações de filmes que estão em cartaz nos cinemas da Capital. A seleção tem estreia da nova comédia nacional que traz Mônica Martelli e Paulo Gustavo em "Minha Vida em Marte". Destaque também para o novo filme de ação que traz Hailee Steinfeld no papel principal, "Bumblebee". Confira:

"Era Uma Vez um Deadpool" - Estréia



Sinopse: Determinado a provar que Deadpool 2 é um filme para toda a família, Wade Wilson (Ryan Reynolds) limpa todos os palavrões e sangue da narrativa e sequestra o ator e diretor Fred Savage para reencenar A Princesa Prometida. Sem poder se desvencilhar das amarras, Savage é obrigado a ouvir o "conto de fadas" do Mercenário Tagarela, incluindo sua luta com Cable (Josh Brolin) e a formação da X-Force.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande)

"Minha Vida Em Marte" - Estréia

Sinopse: Fernanda (Mônica Martelli) está casada com Tom (Marcos Palmeira), com quem tem uma filha de cinco anos, Joana (Marianna Santos). O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal (Paulo Gustavo), parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Bublebee" - Estréia

Sinopse: No ano de 1987, Bumblebee encontra refúgio em um ferro-velho de uma pequena cidade praiana da Califórnia. Charlie (Hailee Steinfeld), prestes a fazer 18 anos e buscando seu lugar no mundo, encontra Bumblebee machucado e sem condições de uso. Quando o revive, Charlie logo percebe que este não é qualquer fusca amarelo.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Ballet Bolshoi 2018/19: La Sylphide" - Estréia

Sinopse: No dia de seu casamento, o jovem Scotsman James é acordado com um beijo de uma criatura alada etérea, uma Sílfide. Fascinado com sua beleza, James arrisca tudo em busca de um amor inalcançável… La Sylphide é um dos mais antigos balés do mundo, um tesouro no estilo Bournonville dinamarquês. Remontado para o Bolshoi por Johan Kobborg, expert em Bournonville, essa produção é a irrevogável obra-prima romântica.

Onde: UCI (Shopping Bosque dos Ipês)