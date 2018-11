Confira as dicas para aproveitar o final de semana em Campo Grande

Grupo A Casa apresentará um espetaculo no Shopping Bosque dos Ipês - Thiago Costa/Divulgação

Depois de uma longa semana de trabalho, finalmente o fim de semana está próximo. Com as mais variadas opções, a nossa Agenda Cultural da semana traz diversas opções para toda a família. Para você que não tem planos ou ainda está na dúvida de qual roteiro a seguir, nós te ajudamos com as mais diversificadas dicas. Escolha a que mais tem a ver com você.

SEXTA-FEIRA:

Programa: Exposição “Os Ramos do Cedro” - É formada por obras de artistas regionais de ascendência libanesa como a artista plástica Ana Karla Zahran.

Onde: Galeria Mara Dolzan – Rua Teldo Kasper, nº 180

Programa: Banda Fever (Aerosmith Cover) - Reconhecida pelo próprio Steven Tyler, sendo confirmado como único cover oficial na América Latina e pela qualidade sonora, a banda Fever está na capital com um show repleto de hits da banda de rock.

Que horas: 22h

Onde: Jack Music Pub – 15 de Novembro, nº 2098

Programa: Sexta Temática (Cadápio Oriental) – Para os fãs de comida oriental, chegou a hora de levar a família para almoçar fora. O SESC Restaurante promove um almoço especial incluindo frango xadrez e yakisoba.

Que horas: A partir das 10h30

Onde: SESC Restaurante Horto – Rua Joel Dibo, nº 32

Programa: Apresentação de Ballet - As crianças que integram as oficinas de Ballet coordenadas pela Funesp encerram as atividades deste ano com apresentações para o público.

Que horas: A partir das 18h

Onde: Parque Ayrton Senna - Rua Arapoti, nº 512

Programa: #SextaNoSescMorada – E para quem gosta de músicas de raízes latino-americanas, o grupo “Coxa Bamba” traz um show imperdível mesclando no repertório salsa, merengue e bolero.

Que horas: 20h

Onde: SESC Morada dos Baís – Av. Noroeste, nº 5140

Programa: Iniciação ao Mundo do Vinho – Para os leigos ou de conhecimento básico sobre essa bebida, o curso de Gastronomia da Uniderp realizará a aula gratuita de “Iniciação ao Mundo do Vinho”.

Que horas: A partir das 19h

Onde: Uniderp Agrárias, R. Alexandre Herculano, 1400

E para a criançada,

Programa: “Toy Story” em Campo Grande – Os personagens Woody, Jessie e Buzz do desenho animado da Pixar estão na capital para uma tarde de fotos e muita diversão. Os personagens ficarão até domingo na capital.

Que horas: A partir das 15h30

Onde: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, nº 4909

SÁBADO:

Programa: 5º Baile do Servidor - Com entrada gratuita e número de vagas limitado, o baile terá animação do grupo Sampri e da Banda Lilás.

Que horas: 21h

Onde: Clube Estoril – Rua Silvina Thomé Veríssimo, nº 20

Programa: Zé Ramalho 40 Anos de Música – Dono de sucessos como “Admirável Gado Novo” e “Chão de Giz”, Zé Ramalho está em Campo Grande com a sua turnê comemorando os 40 anos no mundo da música.

Que horas: 21h

Onde: Ondara Palace Buffet - Av. Des. Leão Neto do Carmo, s/n

Programa: Trekking Cachoeira do Ovo Negro – E para os mais radicais, acontecerá uma trilha em grupo na Cachoeira do Ovo Negro, localizada na cidade de Rio Verde, a 170km de Campo Grande.

Que horas: Saída às 13h

Onde: Ponto de Encontro em frente ao Alphaville – Av. Consul Assaf Trad, nº 5900

Programa: Arte & Fé: Narrativas artísticas para uma arte que transcende – Palestras, musical e pinturas religiosas para os amantes de artes plásticas e procura por algo mais calmo.

Que horas: A partir das 16h

Onde: Paróquia Bom Pastor e Nossa Senhora de Fátima – Rua Vitor Alves, nº 404

Programa: Feira do Bosque – E a tradicional feira do Shopping Bosque dos Ipes continua a todo vapor. Na feira é possível ter acesso a alimentos orgânicos, agricultura familiar e artesanatos.

Que horas: A partir das 10h

Onde: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, nº 4796

E para a criançada,

Programa: Espetáculo teatral “A Princesa Engasgada” – A história é de uma princesa que se engasga com uma espinha de peixe e o rei determina que seja encontrado um médico para curar a sua filha.

Que horas: 16h30

Onde: SESC Cultural – Av. Afonso Pena, nº 2270

DOMINGO

Programa: Krav Maga em Campo Grande - O treinamento orientado por profissionais qualificados transmite aos praticantes as diversas possibilidades de defesa a qualquer tipo de agressão.

Que horas: 8h

Onde: Área Verde, em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande

Programa: Kainapi de Verão - KAINAPI é uma cerimônia ancestral de cura e limpeza intensas dos campos físico, mental, emocional e espiritual. Alem de renovar as energias, elimina as toxinas do organismo, melhora a saúde do coração e etc.

Que horas: A partir das 12h30

Onde: Trilha do Agrião

E para a criançada,

Programa: Teatro “O Natal do Patinho Feio” – Teatro para as crianças aborda igualdade desde cedo.

Que horas: A partir das 15h30

Onde: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, nº 4796

CINEMA

Confira as estréias e indicações de filmes em cartaz nos cinemas da capital para este final de semana:

“Robin Hood: A Origem” – (estreia)

Sinopse: A origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood (Taron Egerton) volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos, no mais completo caos. Ele não deixará que as coisas permaneçam como estão.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Norte Sul Plaza) e UCI (Bosque dos Ipes)

“Cadáver” – (estreia)

Sinopse: Um exorcismo chocante fora de controle reivindica a vida de uma jovem mulher. Meses depois, quando Megan Reed (Shay Mitchell) está trabalhando no turno da noite no necrotério, recebe um cadáver desfigurado. Trancada sozinha dentro dos corredores do porão, Megan começa a experimentar visões horripilantes e começa a suspeitar que o corpo pode ser possuído por uma força demoníaca impiedosa.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Norte Sul Plaza) e UCI (Bosque dos Ipes)

“Exterminadores do Além: Contra a Loira do Banheiro” – (estréia)

Sinopse: Um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todos. Trata-se do espírito de uma mulher de cabelos claros que morreu de modo desconhecido e que assombra os banheiros das escolas de todo o país: a loura do banheiro.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Norte Sul Plaza) e UCI (Bosque dos Ipes)

“As Viúvas” – (estreia )

Sinopse: Quatro viúvas entram para o mundo do crime após os seus maridos morrerem durante uma das maiores tentativas de assalto da atualidade. Elas tomam para si a responsabilidade de honrar a memória dos seus amados terminando o que eles não conseguiram completar.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e UCI (Bosque dos Ipes)