Confira a programação dos blocos de rua do Rio de Janeiro para esta terça

De acordo com o calendário oficial, o carnaval do Rio de Janeiro ocorrerá de 25 de fevereiro a 1º de março. No período, mais de quatrocentos blocos tomarão as ruas cariocas. Fique atento e não deixe de curtir a festa.

Confira abaixo a agenda de alguns dos blocos de rua para a terça-feira de carnaval (28):

9h: A Rocha da Gávea - Praça Santos Dummont, Gávea

10h: Vagalume O Verde - Rua Jardim Botânico com Pacheco Leão, Jardim Botânico

10h: Carmelitas - Largo do Curvelo, Santa Tereza

11h: Sobrinhos do Tio Bio - Rua Ataulfo de Paiva, esquina com Rua Rainha Guilhermina, Leblon

11h: Bagunça Meu Coreto - Praça São Salvador, Laranjeiras

11h: Alegria do Guarabu - Rua Luis Gomes (Pedreira), Jardim Carioca

12h: Batuke de Batom - Praça Iaiá Garcia, Ribeira

12h: Bloco da Gold - Avenida Lucio Costa, em frente a Érico Veríssimo, Barra da Tijuca

13h: Cardosão de Laranjeiras - Rua Cardoso Junior com Rua das Laranjeiras, Laranjeiras

13h: Mocidade Dependente de Deus - Praia do Flamengo, em frente ao número 72, Flamengo

13h: Cheiro na Testa - Largo dos Guimarães, Santa Teresa

15h: Orquestra Voadora - Aterro do Flamengo, altura da Praça Luis de Camões – Coreto Modernista, Aterro

15h: Os Imóveis - Rua Souza Lima, 112, Copacabana

15h: É Tudo ou Nada - Rua do Humaitá, 80, Humaitá, em frente ao Pedro II , Humaitá

15h: Rio Maracatu - Posto 8, Ipanema

15h: Banda Alegria do Recreio - Posto 10, Recreio

15h: Gambá Cheiroso - Onde: Rua Bruno Giorgi, s/n – Anfiteatro

15h: Baile do Guri - Praça do Merk, Taquara

15h: Bloco dos Cachaças - Avenida Lucio Costa, em frente ao número 3.604, no Calçadão, Barra da Tijuca

16h: Empurra Que Pega do Leblon - Avenida Ataulfo de Paiva, entre Bartolomeu Mitre e João Lira, Leblon

16h: Pragradar as Criancinhas - Rua 1, esquina com Estrada da Gávea (altura do nº 250), Rocinha

16h: Banda da Sá Ferreira - Rua Sá Ferreira, Copacabana

16h: Cabeça de Chave - Rua Duvivier, 40, Copacabana

16h: Visita Fofoqueira - Praça Coronel Castelo Branco, Estácio

16h: Dragões da Riachuelo - Rua Conselheiro Josino, entre a Henrique Valadares e a Washington Luiz, Centro

16h: Se Me Der, Eu Como - Praça da Medalha Milagrosa, Tijuca

16h: Mulheres da Vila - Av. 28 de Setembro, esquina com Gonzaga Bastos, Vila Isabel

16h: Banda do Limãozinho - Conjunto Guaporé, Brás de Pia

16h: Canela Fina - Rua Pedro Reis, em frente ao nº 136, Quintino

16h: Do Vinil ao K7 - Quiosque Bella Carioca (Parque de Madureira), Madureira

16h: Estrelinhas da Penha - Rua Aimoré, 180, Penha

16h: Tribo Cacuia, Rua Sargento João Lopes, 54

16h: Bloco da Apuração dos Embaixadores da Folia - Avenida Gomes Freire, 533, Centro

16h20: Planta na Mente - Praça Cardeal Câmara (Arcos da Lapa, Lapa)

17h: Batuque das Meninas - Largo do Machado, Catete

17h: Amigos da Onça, Praça Manoel Bandeira, Cocotá

17h: Ai Se Eu Te Pego, Praça Jerusalém, Jardim Guanabara

17h: Banda do Peru Pelado - Rua República do Peru, Copacabana

17h: Meu Bem, Volto Já! - Avenida Princesa Isabel, esquina com a Rua Barata Ribeiro, Leme

17h: Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo - Largo do Machado, Catete

17h: Clube do Samba - Avenida Atlântica, entre a Rua Sá Ferreira e a Rua Almirante Gonçalves, Copacabana

17h: Bloco do UHH! - Praca Serzedelo Correa – Parado, Copacabana

17h: Banda da Glória - Rua da Glória, esquina com Rua Candido Mendes, Glória

17h: Os Mariocas - Arcos da Lapa, Lapa

17h: Furukuteu - Rua Teresa Cavalcante, Piedade

17h: Turma da Tramela - Rua Francisco Bernardino, Riachuelo

17h: Bonecas Deslumbradas de Olaria - Rua Conselheiro Paulino, 567, Olaria

17h30: Banda de Ipanema - Rua Jangadeiros, esquina com Gomes Carneiro, Ipanema

17h30: Banda do Largo da Segunda Feira - Rua Conde de Bonfim, 25, Tijuca

18h: Só Falta Você - Rua 4, Próximo à Estrada da Gávea, Rocinha

18h: Chifrorosso - Rua 2, Rocinha

18h: Banda da Amizade - Rua Tadeu Kosciusko, Lapa

18h: O Fervo - Rua Maia de Lacerda, Estácio

18h: Banda da Inválidos - Rua dos Inválidos, entre Mem de Sá e Henrique Valadares, Lapa

18h: Banda das Quengas - Av. Mem de Sá, entre a Praça da Cruz Vermelha e a Carlos de Carvalho, Lapa

18h: Enxota que eu vou - Praça Tiradentes, Centro

18h: Bicho Solto com Desculpa Pra Beber - Estacionamento do Cobal do Humaitá, Humaitá

18h: ASPA-Associação Amigos da Sueca da Pedro Américo - Rua Pedro Américo, 363, Catete

18h: Perereka Sem Dono - Rua Henrique de Novaes, esquina com Rua Real Gandreza, Botafogo

18h: Banda Haddock - Rua Afonso Pena, em frente ao número 10, Tijuca

18h: Banda da Flack - Rua Flack, Riachuelo

18h: Ninho dos Cobras - Rua Carvalho de Souza, embaixo do Viaduto de Madureira, Madureira

18h: Boi de Anchieta - Praça Nazaré, Anchieta

18h: Block´n Roll, Praça Iaiá Garcia, Ribeira

18h: Vem Comigo da Vila Kosmos - Rua Itacambira, esquina com Avenida Meriti, Vila Kosmos

19h: Bambas do Catete - Praça do Poeta, Catete

19h: Fecha Bar - Praça José Bonifácio, Paquetá

19h: Último Gole - Parque dos Patins, Lagoa

19h: Coração das Crianças - Rua 4, Próximo à Estrada da Gávea, Rocinha

19h: Banda da Saens Peña - Rua Desembargador Izidro, nº 4, Tijuca

19h: Acadêmicos do Engenho de Dentro - Rua Venâncio Ribeiro, nº 452, Engenho de Dentro

19h: Sorriso de Criança - Rua Pequiri, 277, Brás de Pina

19h: Raízes da Vila da Penha - Rua São João Gualberto, Vila da Penha

20h: Cata Latas do Grajaú - Praça Nobel, Tijuca

20h: Bloco do Limão do Jardim América - Praça Andrade Neves (Praça da 7), Jardim América

22h: Bloco do Ooooooi - Praça Avaí, Cachambi

Confira a programação completa aqui.

Veja Também

Comentários