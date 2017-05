Confira a programação do Sesc para a criançada esta semana

A diversão da criançada tem endereço certo todas as semanas em Campo Grande e Corumbá. Com oficinas, contação e cinema, a participação é gratuita. No Sesc Morada dos Baís, as atividades se concentram no sábado, dia 20, e são gratuitas.

Com oficina de Arte Brasileira, a ação infantil começa às 15 horas, desta vez inspirada na arte de Adriana Varejão. Voltada a crianças com pelo menos 06 anos de idade, a atividade exige os seguintes materiais: 1 tinta acrílica azul, 1 tela 40x40cm, 1 lápis comum para desenho, 1 pincel chato nº 20 e 1 pincel redondo nº 2.

Adriana Varejão é carioca e o mar sempre esteve muito presente em seu trabalho como um lugar de viagens e trocas culturais entre os povos. A artista se inspira nos azulejos que os portugueses deixaram em várias igrejas do Brasil, com imagens de anjos e outras formas e temas barrocos, quando ainda era colônia de Portugal. Em algumas de suas pinturas figurativas, a história do Brasil dos tempos do Império pode ser vista nos personagens do colonizador português, do índio brasileiro e do escravo africano.

Depois da oficina, às 16h, é a vez da contação de história, com Ciro Ferreira e, encerrando a programação, o Cineclubinho exibe “O Menino e o Mundo”, uma animação brasileira indicada ao Oscar 2016 de Melhor Diretor, que conta a história de um garoto que segue seu pai, desempregado, rumo à cidade grande. Lá, descobre o novo mundo e uma sociedade problemática. O longa é dirigido por Alê Abreu.

Corumbá – Em Corumbá, o Cineclubinho exibe “O Menino e o Mundo” na quinta-feira, 18, e no sábado, 20, ambos às 17 horas.

Depois do cinema, às 18h30, a criançada escuta a contação “A pílula falante”, de Monteiro Lobato. O livro da vez é “A pílula falante”, de Monteiro Lobato. A história leva o leitor ao universo do Sítio do Pica-pau Amarelo e narra um dos momentos marcantes da história de Emília, em que a espevitada boneca de pano começa a falar.

Serviço – A programação infantil é toda gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms

