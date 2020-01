Concurso de curta-metragem da nova coleção de "Magic: The Gathering" recebe inscrições até amanhã

O lançamento oficial de Theros: Além da Morte acontece nesta sexta-feira (24) - Foto: Reprodução

Para quem está ansioso pelo próximo lançamento oficial de Theros: Além da Morte, nova coleção de Magic: The Gathering (MTG) que será lançado nesta sexta-feira (24), aí vai mais uma boa notícia: a Wizards of the Coast (WotC) promove um concurso para premiar a criatividade dos fãs do mais tradicional trading card game do mundo.

Mas corre que o concurso vale até amanhã (22), e os interessados em participar do "Theros International Film Festival" só precisam gravar vídeos de até 15 segundos com a temática "Fuja do seu Destino" e enviar para o e-mail MagicCommunityTeam@wizards.com.

Os quatro primeiros vão levar a estatueta customizada do Planeswalker Ashiok

O tema de "Theros International Film Festival" foi inspirado na história da Planeswalker Elspeth que, na nova coleção "Theros: Além da Morte", escapa do seu destino no submundo de Nyx.

Os dez melhores vídeos na opinião dos julgadores serão premiados, sendo os quatro primeiros com uma estatueta customizada do Planeswalker Ashiok, um dos personagens principais de Theros Além da Morte, um kit com um set metalizado de MTG, uma booster box selada, dez collector boosters e dez códigos para o MTG Arena, todos da nova coleção. Já os que ficarem entre a quinta e décima colocação receberão um set brilhante, uma booster box selada, cinco collector boosters e dez códigos para o MTG Arena, também da coleção.

Critérios

Para serem válidos, os vídeos devem estar em formato MP4 ou MOV e identificados com o nome completo do participante, endereço físico, e-mail e telefones para contato durante o dia e noite. Cada pessoa só pode participar uma vez e caso envie mais de um arquivo apenas o primeiro será considerado.

Uma comissão julgadora da Wizards of the Coast irá avaliar os vídeos pela criatividade dos participantes, que podem usar a imaginação livremente, desde que se atenham à temática do concurso.

Ficou curioso? Acesse o site da Magic: The Gathering, para mais informações: https://magic.wizards.com/pt-br