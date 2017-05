Comprar os produtos que vê nos filmes é possível com tecnologia que acaba de chegar ao país

Imagine comprar a jaqueta do Rocky Balboa ou o terno Armani usado por James Bond enquanto você assiste ao filme? É com essa proposta que Cinemall, uma empresa americana de T-Commerce, chega ao Brasil. A operação que teve início no final de abril e começou suas atividades na Rede Brasil de Televisão (RBTV).

Após três anos e meio de pesquisa e desenvolvimento em San Francisco, Califórnia (EUA), o grupo CinemallTec (que representa a Cinemall) apresenta ao mercado sua plataforma e tecnologia que possibilita a aquisição de produtos em tempo real enquanto o espectador assiste seus filmes, seriados e shows de TV favoritos, criando um novo canal de receitas financeiras para emissoras, serviços de streaming, e-commerces e produtores de conteúdo independente. Inicialmente a companhia ativará seu serviço na versão mobile e desktop, permitindo que o usuário, por meio de uma tela interativa, acesse produtos exibidos e utilizados durante os programas integrados com a tecnologia Cinemall.

O funcionamento da tecnologia é prático: com um ícone Cinemall localizado no canto esquerdo da tela, o espectador pode adquirir qualquer produto exibido, desde itens eletrônicos, figurino dos apresentadores e entrevistados, objetos de cena e vários outros. Após efetuar o login para continuar a compra, toda a transação acontece na plataforma Cinemall, sem que o usuário precise sair do canal ou do conteúdo que está assistindo. A parte logística fica a cargo dos e-commerces e marketplaces parceiros da empresa.

"Existe hoje uma demanda de consumidores que estão ávidos por novas experiências e facilidades que permitam ao espectador fazer parte desse novo mundo, não só com acesso aos conteúdos desejados em tempo real, mas também como novas oportunidades de maximizar sua experiência multi-plataforma. Por outro lado, as emissoras estão à procura de oportunidades para atender os interesses dos espectadores e maximizar sua receita fornecendo novas oportunidades de marketing para as marcas e produtos, sem prejudicar a experiência de entretenimento do mercado consumidor. Neste momento, a Cinemall entra no mercado permitindo esta flexibilidade fornecendo ao espectador, emissoras e marcas, o melhor de todos os mundos digitais”, explica Anselmo Martini, Vice-Presidente de Marketing Global do grupo CinemallTec.

Segundo o porta voz da Cinemall, o advento da TV Digital no Brasil e o constante desenvolvimento de novas tecnologias ligadas ao entretenimento, também contribuem para o desenvolvimento do mercado de T-Commerce. "Quando a TV Digital foi anunciada, muito se especulou sobre o assunto, porém não havia previsão de ser implementada. Agora a tecnologia é lançada no Brasil ao mesmo tempo em que o sinal analógico é oficialmente desligado e oferece ao mercado um novo recurso de consumo. A TV Digital conta com muitos recursos que permitem uma maior interatividade e precisamos explorá-los, sendo o T-Commerce uma delas, uma tecnologia que une dois grandes mercados, como entretenimento, digital e outras áreas a serem integradas em curto prazo", defende Martini.

Com a inserção inicial em plataformas web tanto em mobile como desktop, a Cinemall pretende expandir rapidamente para aplicativos, OTT e Smart TV’s.

