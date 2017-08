Companhia de dança oferece curso e disponibiliza 20 bolsas integrais

As bolsas são de 100% e permitirão que os alunos aprendam em três meses o ofício da dança, seja para quem pretende se profissionalizar, crescer e ser reconhecido ou apenas aprender a arte da dança de salão / Divulgação

Os apaixonados pela arte da dança terão uma chance imperdível com o coreógrafo Ivan Sousa. Sua companhia de dança oferecerá vagas para 20 bolsistas entre 17 e 24 anos participarem de um curso profissionalizante de dança de salão.

As bolsas são de 100% e permitirão que os alunos aprendam em três meses o ofício da dança, seja para quem pretende se profissionalizar, crescer e ser reconhecido ou apenas aprender a arte da dança de salão. “Procuramos pessoas inquietas, comprometidas e responsáveis”, explica Ivan.

O curso terá duração de três meses, com aulas todas as terças às 20 horas e sábados às 16 no período entre setembro e novembro. Para isso, é indispensável que os candidatos tenham total disponibilidade para esses horários.

Durante o curso, dentre os 20 bolsistas que serão escolhidos em audições promovidas pelo coreógrafo, 3 pares serão selecionados para já integrar a equipe de dançarinos de Ivan Sousa. “Muitas pessoas estão em busca de uma profissão e a dança apresenta um leque muito variado. Nossa ideia é poder oferecer a opção de inserir o jovem nesse mercado”, explica.

Serviço

As inscrições para as audições podem ser feitas pelo email ivan@dancecomivan.com.br ou pelo WhatsApp 67-98444-2969.

Sobre Ivan Sousa: Ivan Sousa é um apaixonado por dança há muitas décadas. Trilhou caminho na administração de empresas, chegou a gerenciar uma multinacional em Campo Grande e tem em seu currículo 15 anos de experiência com o setor de franquias. No entanto, o amor pela dança falou mais alto e há 11 anos, ele atua no segmento. Fundou a Associação Sul-Mato-Grossense de Dança de Salão e o Núcleo de Dance Sport. Hoje, está à frente da Companhia de Dança Ivan Sousa e da Mais Academia e é conhecido em todo o Estado como o coreógrafo preferido das noivas.

