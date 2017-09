Comediante lança livro que fala do casamento no ponto de vista masculino

O sucesso no mundo online ganha versão física em “Putz casei”, livro que será lançado pela BestSeller durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro / Divulgação

Depois de seis anos de namoro, Danilo Radke e a namorada resolveram noivar. A nova fase do relacionamento significou não apenas morar junto, mas também gerou a criação de uma página com crônicas diárias sobre a vida a dois. Há quase um ano, Danilo dá a sua versão sobre o casamento, sempre com muito humor, na página “Putz casei”, que hoje já soma mais de 310 mil curtidas.

O sucesso no mundo online ganha versão física em “Putz casei”, livro que será lançado pela BestSeller durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Nele, o autor exemplifica situações em que qualquer um pode se identificar. A obra começa com “Os dez mandamentos do homem casado”, que incluem “não usar o nome da mulher em vão” e visitar os pais no final de semana. Futebol? Só mesmo aos domingos e apenas se a esposa não quiser ver outra programação na TV. De forma irreverente, Danilo também fala sobre jantar fora, brigas, parcelas no cartão de crédito e ensina o caminho da felicidade.

Com 28 anos e formado em publicidade, Danilo descobriu o talento para o humor no Twitter, onde ele postava suas piadas. A partir daí, foi ganhando seu público até ser convidado por comediantes para fazer Stand Up Comedy.

O autor estará no Estande do Grupo Editorial Record para o lançamento do livro com sessão de autógrafos, dia 8 de setembro a partir das 11h.

Sobre o autor: Danilo Radke é publicitário e comediante. Em 2016 foi morar junto com a noiva e ter uma vida de casado. Já no primeiro mês resolveu criar a página no Facebook “Putz casei” para compartilhar o ponto de vista masculino.

