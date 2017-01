“ DEPOIS DO AMOR – Um Encontro com Marilyn Monroe ” tem André Gonçalves como personagem feminino

Com Danielle Winits e André Gonçalves, Depois do Amor poderia ser definido como um estudo da alma feminina, mas pode ser mais que isso / Divulgação/Assessoria

Essa comédia romântica retorna ao ano de 1962 e aos bastidores do filme “Something’s got to give”, produção estrelada por Marilyn Monroe e interrompida em virtude de sua morte, no mês de agosto do mesmo ano, aos 36 anos.

A atriz Marilyn Monroe, vivida na peça por Danielle Winits, não apareceu no set de filmagem alegando uma sucessão de enfermidades. Quando finalmente decidiu trabalhar estava mais magra e foi preciso ajustar todo o seu figurino.

Margot Taylor, vivida por André Gonçalves, foi designada para a tarefa.

Enquanto experimenta os belos vestidos, Marilyn e Margot conversam sobre o passado, os amores e as alegrias, relembrando fatos engraçados, aflições e vislumbrando um futuro, que a Deusa do cinema não teve tempo para viver.

DEPOIS DO AMOR revela uma Marilyn mulher, elegante, sofisticada, complexa, séria, divertida e inteligente. A mulher por trás do mito, mais humana e certamente mais fascinante.

Sobre Marilyn Monroe

Em cena, um dos maiores mitos da feminilidade do século XX: Marilyn Monroe, a mais absoluta encarnação do glamour, da feminilidade e da carência afetiva.

A simples menção ao nome Marilyn Monroe desperta o imaginário de muitas formas. Para alguns, sugere o padrão absoluto da sensualidade feminina. Para outros, vem à mente insegurança. Infelicidade. Tragédia. Mas para apreciar a vida complexa e fascinante dessa mulher enigmática é preciso deixar de lado quaisquer noções preconcebidas sobre ela, tarefa, com certeza, difícil, considerando o seu status de iconoclasta.

Foi uma pessoa que superou dificuldades aparentemente intransponíveis para tornar-se não só respeitaa e adorada. Embora grande parte de sua vida tenha sido dedicada a construir e manter sua carreira, na intimidade Marilyn buscava a estabilidade subtendida na ideia de um núcleo familiar. Infelizmente para ela, essa promessa não se cumpriu.

Sobre a Montagem

A grande dama dos palcos, da televisão e do cinema, Marília Pêra, passou os últimos dois meses de vida fazendo aquilo que mais amava, exercendo o seu ofício. Apesar da saúde fragilizada, ela abriu as portas de sua casa no Rio de Janeiro e recebeu elenco e equipe do espetáculo. Foram dois meses de ensaios. Marília trabalhou até poucos dias antes de falecer. A estreia do espetáculo aconteceu em Manaus no histórico teatro Amazonas no dia 05 de dezembro de 2015, mesmo dia do falecimento da genial atriz.

Serviço:

Dias 28 e 29 de Janeiro / 17, Sábado às 21 horas e Domingo 20 horas.

Local: Teatro Glauce Rocha.

INGRESSOS À VENDA:

• STAND PEDRO SILVA PROMOÇÕES: Shopping Campo Grande, 2º piso, em frente à Riachuelo - Fone: 3326 – 0105

• PELO SITE: www.compreingressos.com

• PELO CALL CENTER: 4062 – 0018.

E também agora pelo Site MORENA MALUCA: www.morenamaluca.com.br

Veja Também

Comentários