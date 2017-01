Estreias do cinema desta quinta abordam de Princesa do Pacífico a passageiro de nave espacial

São seis estreias nesta quinta (5), primeira semana de 2017 com bons lançamentos. Os principais são Moana – Um Mar de Aventuras, nova animação da Disney, mais indicada às meninas, e Passageiros, ficção científica estrelada por dois astros queridinhos de Hollywood, Chris Pratt (de Guardiões da Galáxia e Jurassic World) e Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar de melhor atriz por O Lado Bom da Vida.

Embora lançados em muitas salas, os filmes não são os melhores lançamentos. Para quem procura cinema com mais conteúdo deve ver Eu, Daniel Blake, do veterano diretor inglês Ken Loach, que levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Também vale o ingresso O Apartamento, drama iraniano do mesmo realizador de A Separação e O Passado, que concorre, neste domingo (8), ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro.

Outra opção de classe está em Sete Minutos Depois da Meia-Noite, uma drama de fantasia inglês sobre um garoto de 12 anos que tem de enfrentar a doença da mãe seguindo os conselhos de uma árvore gigantesca.

Confira abaixo todas as estreias desta quinta (5).

Moana - Um Mar de Aventuras

Moana Waialiki é uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo.

Passageiros

Durante uma viagem de rotina no espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado, por causa de um mal funcionamento de suas cabines. Sozinhos, Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) começam a estreitar o seu relacionamento. Entretanto, a paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco e que eles são os únicos capazes de salvar os mais de cinco mil colegas em sono profundo.

Sete Minutos Depois da Meia-Noite

Conor é um garoto de 13 anos de idade, com muitos problemas na vida. Seu pai é muito ausente, a mãe sofre um um câncer em fase terminal, a avó é uma megera, e ele é maltratado na escola pelos colegas. No entanto, todas as noites Conor tem o mesmo sonho, com uma gigantesca árvore que decide contar histórias para ele, em troca de escutar as histórias do garoto. Embora as conversas com a árvore tenham consequências negativas na vida real, elas ajudam Conor a escapar das dificuldades através do mundo da fantasia.

Eu, Daniel Blake

Em uma competição com Julieta, Sieranevada, Elle, É Apenas o Fim do Mundo e Aquarius, foi Eu, Daniel Blake que ficou com a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Um prêmio merecido para o veterano diretor inglês Ken loach, que, aos 80 anos, se volta contra o sistema e a burocracia de seu país. Político e politizado, o realizador, incisivo, mostra as garras afiadas para narrar, com tintas dramáticas e tragicômicas, a trajetória do viúvo Daniel Blake (Dave Johns). Depois de sofrer um infarto, esse sexagenário fica proibido pelos médicos de retornar ao trabalho. Precisa, então, requerer os benefícios do governo, mas, para isso, vai ter de encarar uma espiral de exigências e pedidos exaustivos. O lado humanitário de Blake desponta na ajuda (até financeira) a uma mãe solteira (Hayley squires). É impossível ficar indiferente ao angustiante drama do protagonista e não se identificar com as situações insólitas pelas quais ele passa.

O Apartamento

Diretor de longas-metragens impecáveis (À Procura de Elly, A Separação e O Passado), o iraniano Asghar Farhadi dá uma escorregadinha em O Apartamento, que concorre, neste domingo, 8, ao Globo de Ouro de melhor flme estrangeiro. embora inferior na flmografa do cineasta, o novo drama ainda tem um ótimo argumento e, como sempre nos longas de Farhadi, exige cumplicidade e participação da plateia. O caso aqui envolve o casal emad (shahab Hosseini) e Rana (Taraneh Alidoosti). Professor do ensino médio, ele ainda atua na peça A Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur miller, ao lado da esposa. Quando eles mudam para um novo apartamento, o confito se inicia. Ao abrir a porta para um estranho, pensando se tratar do marido, Rana é brutalmente espancada. emad fca desnorteado e tenta, a todo custo, encontrar o agressor, embora sua mulher não queira prestar queixa à polícia. Os motivos passam pela repressão feminina na sociedade muçulmana, tema muito comum nos trabalhos do realizador, que teve seu roteiro premiado no Festival de Cannes. shahab Hosseini, em estupenda atuação, também foi laureado na competição.



