Com teatro, bailinho, desfile pet e aula de dança, a programação está completa para o Carnaval para das crianças

Sem alteração no horário de funcionamento e com uma agenda completa de atividades gratuitas para as crianças, o Bosque dos Ipês tem como objetivo garantir uma programação cheia de diversão e muita folia para a família toda, entre os dias 25 e 28 de fevereiro.

No sábado, 25, os pets serão o centro das atenções, com Desfile e Concurso de Fantasias. O objetivo, além de proporcionar um momento de interação entre as famílias que já têm o hábito do passeio com os pets, é arrecadar doações que serão destinadas à ONG Cão Feliz. A inscrição para participar do desfile é 02 kg de ração.

No domingo, 26, o espetáculo da Arena Bosque também é temático, com a peça “Pelo Amor da Colombina”, na segunda-feira, 27, a opção é uma oficina de máscaras e estandartes. E, para completar a agenda, às 17h ainda tem aulão de dança para os pequenos, com o diretor, coreógrafo e pesquisador de danças urbanas, Márcio Oliveira.

Para todo mundo entrar no clima, na terça-feira, 28, a folia começa com pintura facial e na sequência tem Bailinho e Desfile de Fantasias, que começa com um espetáculo cheio de marchinhas e segue para o bailinho. Todas as crianças estão convidadas a participarem fantasiadas de seus personagens favoritos!

Anote os horários da programação especial de Carnaval e venha para a folia (todas as atividades são gratuitas):

Sábado (25/02) -Desfile e Concurso PET de fantasias - 17h30;

Domingo (26/02) - Peça de Teatro “Pelo amor da Colombina” - 15h30;

Segunda-feira (27/02) - Oficina de máscaras e estandartes - 14h às 17h;

Aulão de dança para crianças - 17h;

Terça-feira (28/02) - Pintura Facial - 14h às 15h30;

Bailinho e Desfile de fantasias - 15h30.

Serviço

Todas as atividades são gratuitas e acontecerão na Arena Bosque e na Praça de Alimentação do Shopping.

O Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.

