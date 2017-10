Com sucesso no YouTube, Bond R300 faz show sexta-feira em Campo Grande

Com mistura de funk com Black cantado assim forma o grupo Bond R300. Os funkeiros estarão na próxima sexta-feira (13), em Campo Grande. O show será realizado na casa noturna Bagdá, localizado na região norte da Capital.

Além dos músicos, também está confirmada as apresentações dos MCs Jota, Granfino, Criança e dos DJs Roberto Rezende e Alysson Cruz. O evento começa a partir das 23 horas.

Carreira

O Bond R300 é formado pelos MCs Xang e Mayk, ambos moram em Capão Redondo, periferia de São Paulo. A experiência de ambos na música é antiga. Xang começou cedo, na igreja, onde aprendeu alguns dotes musicais.

Já Mayk teve início em grupo de pagode no próprio bairro onde morava, chegou abrir shows de artistas consagrados, como o Samprazer, SampaCrew, Os Travessos e Belo.

Sucesso

Xang entrou no funk em 2013, quando foi descoberto pelo Mayk em uma roda de amigos. Na ocasião foi apresentado o funkTwovoice idealizado pelo Mayk, que tem uma mistura de funk com Black cantado em duas vozes e com tons diferentes.

Mas o grupo ganhou a fama após o sucesso da música Oh Nanana, o funk foi lançado em março e já ultrapassa os 70 milhões acessos no YouTube. No Facebook eles têm mais de 60 mil seguidores.

Veja Também

Comentários