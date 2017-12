Com sorteio de brindes, 9º Circuito de Caminhadas do Servidor acontece neste sábado

Além de stands com aferição de peso, pressão, e glicemia, bioimpedância, quick massagem, aulão de ritmos, distribuição de mudas para plantio, haverá espaço kids para as crianças. - Foto: David Majella

Com o objetivo de proporcionar um momento de saúde, lazer e descontração ao servidor público estadual, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realiza neste sábado (16), o 9° Circuito de Caminhadas do Servidor Público Estadual. O evento encerra o calendário 2017 de atividades esportivas e de lazer direcionadas ao servidor.

O ponto de concentração será a partir das 8h em frente à Governadoria, onde será entregue um número limitado de camisetas oficiais do evento (200 camisetas) e o ticket para que os servidores possam concorrer aos diversos prêmios. Além de stands com aferição de peso, pressão, e glicemia, bioimpedância, quick massagem, aulão de ritmos, distribuição de mudas para plantio, haverá espaço kids para as crianças.

O circuito de 4 km será percorrido no entorno da avenida do Poeta Manoel de Barros, no Parque dos Poderes, saindo às 8h do ponto de concentração em frente ao prédio da Governadoria, em direção à unidade do 6º Grupamento dos Bombeiros Militar (GBM), local onde será feito retorno ao ponto de partida. O trajeto contará com orientação de profissionais de educação física, e pontos de apoio com água para hidratação.

Segundo o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, ligado a área do esporte há mais de 20 anos, além de encerrar o ano com chave de ouro, o grande objetivo da caminhada é aproximar os servidores, promovendo um momento de integração, em que se estimule o espírito de cooperação, de coletividade, de superação que deve ser reproduzido todos os dias, fazendo com que o serviço público possa proporcionar um atendimento, cada vez melhor para o cidadão sul-mato-grossense. “É um dos grandes objetivos do Governo do Estado promover a qualidade de vida do servidor. Não só a melhoria física do corpo, mas a qualidade nos relacionamentos interpessoais, profissionais e particulares do servidor”, pontua.

Nesta edição não há necessidade de fazer a inscrição, mas para concorrer aos prêmios que serão sorteados o participante deverá procurar a comissão organizadora que distribuirá os números para o sorteio. O mesmo processo será utilizado para a distribuição das camisetas.