Com show de luzes e fogos de artifício, prefeitura inaugura primeira etapa da iluminação de Natal

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta terça-feira (5) a primeira etapa da decoração de Natal da Capital. Do Paço Municipal, o prefeito deu “start” na primeira etapa das comemorações, com show de luzes e fogos de artifício.

A primeira cerimônia iluminou a Afonso Pena (entre o Circulo Militar e a Calógeras) e o Paço Municipal, com luzes que comemoram a simbólica data do nascimento de Jesus Cristo e dão as boas vindas ao Ano Novo.

O prefeito Marquinhos Trad agradeceu a equipe técnica da prefeitura, somada a secretários, primeira-dama, Tatiana Trad, vice-prefeita, Adriane Lopes, e todos que se esforçaram para preparar cada detalhe da decoração da cidade para o Natal.

“Nós estamos devolvendo a Campo Grande a confiança da população, autoestima da nossa cidade. Esta gestão está sobre o comando e governo de Deus e é em seu nome, por ele e para ele que estamos nos dedicando, esforçando, para fazer tudo o que for de melhor para vocês”, declarou.

A primeira-dama Tatiana Trad também falou da alegria de oferecer o melhor para a cidade. “É um dia de alegria, de concretização de um sonho, do trabalho de muitos, em busca do melhor para nossa cidade. Essas luzes acesas representam o retorno do cuidado com a nossa cidade. Mostra o carinho que temos por todos vocês”, disse, reforçando o convite para a inauguração da Cidade do Natal, no dia 8 de dezembro.

A vice-prefeita Adriane Lopes avaliou a noite como memorável e também pontuou o resgate do sonho da população. “É dia de elevar o nome Dele, que merece toda honra e toda a glória das nossas vidas. Parabéns prefeito e toda a equipe que está trabalhando para que Campo Grande volte a sonhar”, declarou a vice-prefeita.

O secretário de Governo, Antônio Lacerda, também agradeceu ao prefeito pela volta das comemorações de Natal e Ano Novo em Campo Grande. “Muito obrigado por proporcionar as luzes e a Cidade de Natal a nossa cidade, que tanto precisa”, finalizou.

Programação

Nesta quarta-feira (6) a Prefeitura dá inicio à iluminação da Morada dos Baís, que também ganhará decoração especial.

No dia 8 de dezembro (sexta-feira) a Prefeitura inaugura a Cidade do Natal, com show de Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha. Serão 30 dias de festa, com mais de 27 atrações regionais, incluindo apresentação de música (orquestra, coral), dança (um espetáculo por dia) e teatro. As crianças também poderão aproveitar a área de brinquedos, todos gratuitos, montados especialmente para a diversão da garotada.

Neste ano a decoração da Cidade do Natal tem como foco a Sagrada Família, destacando o nascimento de Cristo, para resgatar os valores familiares.

A praça de alimentação vai gerar mais de 90 postos de trabalho, oferecendo produtos com valores de R$ 3 a R$ 18, levando em conta que receberá público de todas as classes. Além disso, 10% do valor das vendas será revertido em investimentos na própria Cidade do Natal

Os frequentadores também poderão aproveitar a tenda de artesanato, com venda de objetos de entidades cadastradas junto ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). Após quatro anos, Campo Grande também voltará a comemorar a passagem de ano, com o Sshow da Virada, que terá show pirotécnico e atrações: Delinha, Victor Gregório e Marco Aurélio, Chicão Castro e Banda Lilás.