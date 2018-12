Com queima de fogos e show de Gil, réveillon de Copacabana deve reunir 2,7 milhões

Com show pirotécnico e apresentações de Gilberto Gil e Ludmilla, a prefeitura do Rio espera público de 2,7 milhões de pessoas no réveillon de Copacabana. A administração municipal divulgou nesta quinta-feira, 27, o esquema operacional da festa com reforço em setores como segurança, engenharia de tráfego e transporte coletivo.

Segundo a organização, o horário para circular de carro por Copacabana foi prorrogado em meia hora em relação aos anos anteriores. O tráfego no bairro será fechado às 19h30. Ônibus e táxis poderão desembarcar passageiros até as 22 horas.

Após esse horários, os ônibus que saírem do centro ou da zona norte vão deixar os passageiros na Enseada de Botafogo e os que seguem da zona oeste e da Barra da Tijuca param em Ipanema, mesmo local de embarque para o retorno após a meia-noite. A recomendação é utilizar o metrô, que venderá até esta sexta-feira, 28, os cartões exclusivos para o dia 31.

O coordenador de operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), Joaquim Diniz, diz que a área de lazer em Copacabana, Ipanema e Leblon vai funcionar durante todo o dia 31 e 1º de janeiro, com o fechamento de uma pista das avenidas Atlântica e Vieira Souto para os carros.

"A pista junto aos prédios funciona normalmente. Em Copacabana a gente inverte a pista, em Ipanema e Leblon a gente não inverte. Vai funcionar até as 19h30 no sentido em direção à Avenida Niemeyer. Às 19h30 a gente faz a inversão, porque é quando começam a chegar os ônibus do terminal. Às 5h volta ao normal".

Estrutura

A Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) disse que é esperado aumento de 15% na produção de resíduos este ano. No ano passado, foram retirados de Copacabana 285 toneladas de resíduo, sendo 41 toneladas recicláveis.

O responsável pelo Controle Urbano na Secretaria de Ordem Pública, Eduardo Furtado, afirmou que a operação para a virada do ano já teria começado, com rotinas mais intensas na orla da zona sul, e que vão aumentar a partir de domingo.

"Na noite do dia 30 começamos com a Operação Tatuí, para retirar mercadorias enterradas na areia da praia, e iremos até as 19h do dia primeiro. Atuaremos com três equipes no dia 30, cinco no dia 31 e uma base de triagem, com esforço para a entrega da cidade em seu estado de normalidade já no dia 1º".

Serão colocados 60 contêineres chamados de "laranjão" na orla. No evento passado, haviam sido 40. A expectativa é que a orla seja entregue limpa às 10h do dia 1º, com equipes atuando no local a partir das 20h do dia 31.

A Guarda Municipal vai trabalhar com efetivo 67% maior do que no ano passado, com um total de 1.774 agentes. A comandante da Guarda Municipal, inspetora Tatiana Mendes, disse que, após cinco anos de proibição pelo Ministério Público, os guardas utilizarão pistolas de eletrochoque durante o réveillon. Duas mil armas foram adquiridas em outubro e estão em uso pela corporação.

"É importante porque mantém a integridade do guarda municipal e também daquele que cometeu a ilicitude, porque, por segundos, ele imobiliza a pessoa, então tira ele do cenário e dá continuidade normal.".

A Secretaria Municipal de Saúde montará quatro postos médicos na orla de Copacabana. Estarão de plantão com 40 médicos, 20 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem. Outros e 32 médicos, 32 enfermeiros e 8 técnicos de enfermagem ficarão em ambulâncias. No ano passado, foram feitos 657 atendimentos e 58 remoções durante a festa.

Programação.

A queima de fogos vai contar com dez balsas, um total de 16,9 toneladas de fogos e trilha sonora de João Brasil. A prefeitura promete uma apresentação mais potente, com disparos de bombas de alto, médio e baixo calibre e artefatos inéditos, como uma cascata de bombas douradas e brancas que acendem lentamente e formam imagens em 3D no céu.

A partir das 19h, haverá shows com Banda de Ipanema, Marco Vivan, DJs Cat Dealers, Baby do Brasil e Gilberto Gil. Depois da queima de fogos sobem ao palco a cantora Ludmilla, o DJ Dakid, a Beija-Flor de Nilópolis e um DJ animam o público até as 4h.

O Cristo Redentor ganhará vida na noite do réveillon e "olhará" para bairros da cidade que ficam às suas costas. A ilusão será criada por meio de uma técnica conhecida como videomapping, que fará projeções digitais sobre a estátua, dando a impressão que ela faz um giro de 180 graus. Uma mensagem de paz em linguagem de sinais também será projetada na estátua. (Com Agência Brasil)