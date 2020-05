Com muito rock, Bando do Velho Jack encerra programação de maio do #SescEmCasa

A banda Bando do Velho Jack - Foto: Divulgação/Assessoria

Nesta sexta-feira (29), o #SescEmCasa leva ao público todo o rock sul-mato-grossense de O Bando do Velho Jack, iniciando a live às 19 horas. A transmissão será no canal no Youtube Sesc Mato Grosso do Sul.



“Neste momento de pandemia, o Sesc por meio do Programa Mesa Brasil, está com o desafio que de ajudar as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade social antes do Coronavírus e as pessoas que perderam sua renda por conta da pandemia. Estamos num momento muito crítico, e por este motivo, precisamos da ajuda de todos que de alguma forma podem ajudar. Vamos fazer com que essas doações cheguem a quem realmente precisa”, convida a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.



“Ficamos muito felizes de sermos convidados a participar deste projeto, como os outros do Sesc, bem embasado e estruturado. Especialmente pela oportunidade de dar uma força para tanta gente que está passando por uma fase difícil, em vários segmentos. Se olharmos, por exemplo, para a classe artística, são pessoas que estão no mercado informal e não conseguem levar renda para casa. Vamos esperar que essa fase nos desperte essa consciência de olhar para quem já passa naturalmente por dificuldades e que possamos melhorar como seres humanos”, diz Rodrigo Tozzette, vocalista do Bando do Velho Jack.



Além de alimentos, também são recebidas doações de álcool em gel, máscaras, protetores faciais, óculos de segurança e valores em dinheiro, que serão convertidos em alimentos e EPIs para as instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.



As doações seguem por meio do site.



Sobre o Mesa Brasil Sesc – O Mesa Brasil Sesc, desde 1994, contribui para mudar o cenário da fome no país. O programa de segurança alimentar e combate ao desperdício busca onde sobra e entrega onde falta, conectando quem quer ajudar com quem precisa ser ajudado. Em Mato Grosso do Sul, em 2019, reuniu mais de 1.340 toneladas de alimentos, 5.575 itens de vestuário e 3.738 produtos de limpeza e higiene pessoal, entregues em 131 entidades cadastradas, beneficiando mais de 300 mil pessoas.