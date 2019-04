Com muita arte, história e diversão, Sesc oferece programação para as crianças neste sábado

Nesta oficina podem participar crianças com idade entre 4 e 7 anos, acompanhadas do responsável - Foto: Divulgação

Muita diversão e interação entre as crianças neste sábado, 13, em um circuito com várias atividades gratuitas para a criançada no Sesc Cultura, em Campo Grande. A primeira delas é a Oficina de arte – Projeção: interferências e cor, às 15h30.

Nesta oficina podem participar crianças com idade entre 4 e 7 anos, acompanhadas do responsável. É preciso levar os materiais: tinta acrílica azul, amarela, vermelha, preta e branca, 1 pincel nº4 e 16, paninho para limpeza. Os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência.

Em seguida, às 17h30, haverá contação com Vania Stregari, passando por histórias populares ou de livros, brincadeiras e músicas folclóricas. Neste mesmo horário, outra opção é o Cine Clubinho, que exibe “O galo de São Victor”. É a historinha de um galo que acorda todo mundo, mas alguns não gostam, e decidem dar um fim ao pobre galo. Mas quando conseguem, percebem que ele era mais importante do que pensaram e tentam trazê-lo de volta.

Corumbá – Em Corumbá todos os sábados, a partir das 18h, o Sesc realiza uma sessão do Cineclubinho, levando muita diversão para a criançada. No dia 13 tem “Cine Mostrinha”, que para divertir os pequenos, a sessão apresenta curta-metragens incríveis, repletos de diversão.

Serviço

Local: Sesc Cultura

Horário: A partir das 15h30

Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 2270

Mais informações: 3311-4300 ou no site sesc.ms