Com ingressos esgotados, show do Abba terá sessão extra em Campo Grande

O evento é uma realização de Jamelão e Pedro Silva Promoções, e tem classificação para pessoas a partir dos 10 anos - Foto: Divulgação

Com os ingressos esgotados, o show pop Abba The History - A Salute To Abba, terá sessão extra, em Campo Grande. Agora são dois horários: às 19h e às 20h, no sábado (11), no Palácio Popular da Cultura. A apresentação irá trazer memórias e emoções das mais diversas gerações. O espetáculo já passou por mais de 200 cidades no Brasil.



ABBA The History - A Salute To ABBA une musicalidade, harmonia vocal, figurinos e coreografia. Apresentam com fidelidade o que foi o brilho e a magia do grupo ABBA no palco, divertindo a plateia. Com uma atuação eletrizante, o espetáculo é dinâmico e cheio de surpresas para todas as idades.





A banda é brasileira formada em 2013, com o objetivo de comemorar em 2014 o aniversário de 40 anos do grupo sueco ABBA, e de sua vitória com a canção Waterloo, no Festival Eurovision da Canção em abril de 1974.



O show contará através de canções marcantes a história da trajetória do ABBA. É um "Olá Musical ao ABBA" dos cantores Najah Falcon (Agnetha), Diego Sena (Björn), Jheff Saints (Benny Anderson) e Paty Andrade (Anni-Frid), cujas iniciais formam o mundialmente aclamado nome: "ABBA".



Os brasileiros têm conquistado o público pelo modo peculiar com que revivem os sucessos do ABBA, desde as nostálgicas àqueles como Dancing Queen, que fazem com que cada pessoa da plateia sintam-se o rei e rainha das pistas.



O evento é uma realização de Jamelão e Pedro Silva Promoções, e tem classificação para pessoas a partir dos 10 anos.





Serviço:

Evento: Show do "Abba The History - A Salute to Abba"

Dia: 11 de maio - Sábado

Horário: 21h - Sessão Extra: 19h e 20h

Local: Palácio Popular da Cultura

Postos de Vendas: Stand Pedro Silva Promoções no Shopping Campo Grande - 2º Piso ou pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br

Mais informações: (67) 3326-0105

Classificação: 12 anos