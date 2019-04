Com diversão e aprendizado, "Perguntados" se consagra como um dos jogos mais populares do País

Só no Brasil, mais de 53 milhões de usuários já baixaram o jogo, sendo o segundo País com maior número de downloads, sendo 47% homens e 53% mulheres de jogadores - Foto: Divulgação/Assessoria

Com o passar dos anos a tecnologia está cada vez mais presente na vida dos brasileiros e isso não é novidade. O uso dos smartphones se tornou um elemento chave para o desenvolvimento do homem e isso tende a aumentar. É muito comum que com a correria do dia a dia, as pessoas usem o celular não só como instrumento de trabalho, mas também como forma de entretenimento. As redes sociais, câmeras para tirar fotos e jogos, são um dos principais meios das pessoas se entreterem hoje. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT/MDA), realizada de 21 a 23 de fevereiro e divulgada no mesmo mês deste ano, 11,8% da população usam o celular para jogos ou outros entretenimentos.

Um dos jogos que fazem a cabeça das pessoas e que já virou objeto de competição entre eles, é o “Perguntados”, que existe desde 2013 e que pela sua característica vem divertindo e ensinado ao mesmo tempo. Em entrevista ao portal “A Crítica”, a analista de jogos e líder de desenvolvimento do jogo, Mariana Badano, afirma que um dos segredos do sucesso do jogo, é o conteúdo gerado pelos usuários que permite a melhora do game. “Desde 2013 a audiência de nossos jogos de Trivia tem nos mostrado que eles gostam muito de desafiar seus conhecimentos e aprender novos assuntos todos os dias. Acreditamos que o conteúdo gerado pelos nossos usuários é uma das chaves para nosso sucesso e permite que melhoremos nosso entendimento sobre seus assuntos de interesse para criar novas mecânicas e recursos de jogo”, afirma a analista. Só no Brasil, mais de 53 milhões de usuários já baixaram o jogo, sendo o segundo País com maior número de downloads, sendo 47% homens e 53% mulheres de jogadores.

Recentemente o jogo lançou o “Perguntados II”, e mesmo com o risco de entrar em desgaste como outros jogos que seguem a mesma linha, Mariana explica que ter o feedback dos usuários foi primordial para o sucesso da nova edição do game. E não é para menos: até o final do ano passado, “Perguntados II”, já havia superado a marca de cinco milhões de downloads em todo o mundo. “O feedback de nossos usuários foi primordial para produzir a melhor versão possível e fazer ‘Perguntados II’ um novo sucesso global. A longo prazo, os usuários serão fisgados por novos recursos, incluindo a melhoria na capacidade de progressão do jogo, sua estética renovada e o trabalho árduo que dedicamos para melhorar a tecnologia do conteúdo de ambos os jogos”, diz Mariana, que ressalta os novos recursos do jogo, como interface de usuário e perguntas com imagens.

Uma das dúvidas dos jogadores é sobre as perguntas que muitas vezes são escolhidas de forma muito criteriosa. O game recebe milhares de perguntas enviadas pelos usuários diariamente em mais de 26 idiomas. No Brasil nos últimos cinco anos, foram registrados mais de quatro milhões de perguntas enviadas nas seis categorias do jogo que são: História, Ciência, Geografia, Arte, Entretenimento e Esporte, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza as cidades que mais contribuem para o desenvolvimento das perguntas, deixando o jogador mais próximo de sua realidade.

Mas nem todos ficaram muito satisfeitos com a nova edição do jogo. Alguns alegaram esperar algo mais impactante e mais diferente da primeira edição. Para isso, Mariana explica que a idéia do game nunca foi perder a sua essência. “O novo jogo de Trivia mantém a essência de seu antecessor e adiciona um toque mais estratégico, desafiador e social por meio de novos recursos de jogo. O novo modo de jogo em tempo real, chamado ‘Duelo da Torre’, não exige apenas conhecimento, mas um pouco de estratégia para vencer. Ao contrário da primeira edição, ‘Perguntados II’ incorpora um modo social que permite aos jogadores formarem grupos com amigos, familiares e jogadores de todo o mundo para competir em equipes. Além disso, o novo sistema de progressão estimulará a competição entre os jogadores, apresentando mais de 300 níveis e um ranking geral, em que os jogadores poderão comparar sua classificação nacional e global”, disse.

Além de “Perguntados”, a desenvolvedora de games Etermax, já desenvolveu “Misturadinhos”, “Reinos Perguntados” e “Apalavrados”, sendo este último o jogo mais baixado de todos os tempos na Espanha. Com muita ambição, Marina ressalta que vão continuar e que o público pode aguardar por mais novidades. “O universo de ‘Perguntados’ continuará a se expandir conforme reunimos mais conteúdos dos usuários, cujo feedback tem sido essencial para manter a posição de aplicativo mais popular do mundo”, finaliza a desenvolvedora.