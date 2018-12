Com dez clássicos do cinema, espetáculo de ballet emociona pais

O projeto no Parque Jacques da Luz começou em agosto de 2017 - Divulgação/PMCG

Dez clássicos do cinema encantaram pais, mães amigos e visitantes no Parque Jacques da Luz na noite desta terça-feira (11). O espetáculo encerrou as atividades da Oficina Pública de Ballet da Prefeitura de Campo Grande.

“Tudo foi muito bem preparado para que os filhos e netos de vocês façam uma apresentação muito bonita. Tudo feito com muito carinho”, declarou o prefeito Marquinhos Trad, antes das 10 apresentações.

O espetáculo emocionou a analista de crediário Daiane Luiz, que chegou mais cedo para ajudar a aprontar as meninas. “Foi a primeira vez que assisti minha filha. Estou encantada. Ficou lindo. Um espetáculo de cinema”, comentou.

A primeira-dama, Tatiana Trad, destacou o empenho de cada aluno, professor e pai, agradecendo a confiança no trabalho. “Este projeto vai continuar crescendo em qualidade, quantidade, força. Tudo o que estiver ao nosso alcance, faremos”, declarou Tatiana.

O projeto no Parque Jacques da Luz começou em agosto de 2017, para alegria de Júlia Araújo Vieira, 13 anos, apaixonada pela atividade. “Eu sempre gostei de Ballet. Fiz a primeira vez na escola e aqui no parque comecei ano passado. É maravilhoso. A turma é ótima e sempre me emociono com cada apresentação. Fico nervosa e me dá frio na barriga”, disse a jovem

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, falou do empenho da Prefeitura na realização de atividades, destacando a recente reforma da academia ao ar livre e melhorias para as aulas.

“Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais o parque e as oficinas para toda a população. No Jacques da Luz, para 2019, as crianças terão a sala de Ballet climatizada e estamos preparando uma academia de musculação para a população”, encerrou.